V 80. letu starosti umrla igralka Diane Keaton

Zaslovela je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z vlogo v filmu Boter . Za film Annie Hal l iz leta 1977 je osvojila oskarja za najboljšo igralko.

Rodila se je leta 1946 v Los Angelesu kot Diane Hall in je bila najstarejša od štirih otrok. Njen oče je bil gradbeni inženir, mama pa je skrbela za družino in dom.

Keatonova je že v srednji šoli nastopala v gledaliških igrah, po diplomi leta 1964 pa se je posvetila drami. Kmalu pa je šolanje opustila in se preselila v New York, da bi se poskušala prebiti v gledališče. Za svoje profesionalno ime je prevzela materin dekliški priimek Keaton, poroča People.

Leta 1968 je bila izbrana za vlogo Sheile v broadwayski predstavi Hair (Lasje). Leta 2017 je Keatonova za omenjeno revijo povedala, da se je v tistem času borila z bulimijo, potem ko ji je režiser predstave rekel, da mora shujšati. "Verjemite mi, to je bilo povezano s preveliko potrebo po več. Preveč. Bila je duševna bolezen," je dejala. "Postala sem mojstrica skrivanja. Skrivanja kakršnih koli dokazov – kako zagotoviš, da nihče ne ve? Živiš zelo čuden življenjski slog. Živiš laž," je pripovedovala o svoji bolezni. Sčasoma si je opomogla po zaslugi terapije, a je dejala, da jo je bulimija oropala tudi možnosti, da bi uživala v času, ki ga je igrala na Broadwayu.

Kmalu zatem je zaigrala v predstavi Play It Again, Sam, ki je bila premierno uprizorjena leta 1969. Za vlogo je bila nominirana za nagrado Tony.

Njen filmski prvenec je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v filmu Ljubimci in drugi neznanci, veliki preboj pa je doživela leta 1972 s filmom Francisa Forda Coppole Boter. Zaigrala je Kay Adams, dekle Michaela Corleoneja, ki ga igra Al Pacino. Film je bil posnet po romanu Maria Puza, vendar je Keatonova priznala, da pred avdicijo knjige sploh ni prebrala in tako ni zares vedela, o čem film govori. Film je doživel velik uspeh in prejel oskarja. Keatonova je vlogo ponovila še v drugem in v tretjem delu.

Bila je tudi aktivna uporabnica Instagrama, kjer je objavljala novice o svojem življenju, razmišljanja o svoji karieri in prijateljstvih ter pogosto pohvalila tiste, ki jih je imela rada.

Nikoli se ni poročila. "Sem edina v svoji generaciji igralk, ki je bila vse življenje samska," je dejala leta 2019. "Res sem vesela, da se nisem poročila. Sem čudakinja. Spomnim se, da je v srednji šoli k meni pristopil nek fant in rekel: Nekega dne boš dobra žena. In jaz sem si mislila: Nočem biti žena. Ne."

Romantično so jo povezovali z Woodyjem Allenom, Pacinom in Warrenom Beattyjem. Ima hčerko Dexter in sina Duka, ki ju je posvojila leta 1996 oziroma 2001. "Materinstvo ni bil vzgib, ki se mu ne bi mogla upreti, bolj je bila misel, o kateri sem razmišljala že zelo dolgo," je leta 2008 povedala za Ladies' Home Journal.