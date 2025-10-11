Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
POP IN

V 80. letu starosti umrla igralka Diane Keaton

Los Angeles, 11. 10. 2025 21.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Ti.Š.
Komentarji
10

Ameriška igralka Diane Keaton, znana po vlogah v filmih Boter, Oče neveste, Klub prvih žena in drugih, je umrla. Stara je bila 79 let.

Umrla je ameriška igralka Diane Keaton. Stara je bila 79 let.

Zaslovela je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja z vlogo v filmu Boter. Za film Annie Hall iz leta 1977 je osvojila oskarja za najboljšo igralko.

Diane Keaton
Diane Keaton FOTO: AP

Rodila se je leta 1946 v Los Angelesu kot Diane Hall in je bila najstarejša od štirih otrok. Njen oče je bil gradbeni inženir, mama pa je skrbela za družino in dom.

Keatonova je že v srednji šoli nastopala v gledaliških igrah, po diplomi leta 1964 pa se je posvetila drami. Kmalu pa je šolanje opustila in se preselila v New York, da bi se poskušala prebiti v gledališče. Za svoje profesionalno ime je prevzela materin dekliški priimek Keaton, poroča People.

Leta 1968 je bila izbrana za vlogo Sheile v broadwayski predstavi Hair (Lasje). Leta 2017 je Keatonova za omenjeno revijo povedala, da se je v tistem času borila z bulimijo, potem ko ji je režiser predstave rekel, da mora shujšati. "Verjemite mi, to je bilo povezano s preveliko potrebo po več. Preveč. Bila je duševna bolezen," je dejala. "Postala sem mojstrica skrivanja. Skrivanja kakršnih koli dokazov – kako zagotoviš, da nihče ne ve? Živiš zelo čuden življenjski slog. Živiš laž," je pripovedovala o svoji bolezni. Sčasoma si je opomogla po zaslugi terapije, a je dejala, da jo je bulimija oropala tudi možnosti, da bi uživala v času, ki ga je igrala na Broadwayu.

Kmalu zatem je zaigrala v predstavi Play It Again, Sam, ki je bila premierno uprizorjena leta 1969. Za vlogo je bila nominirana za nagrado Tony.

Njen filmski prvenec je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v filmu Ljubimci in drugi neznanci, veliki preboj pa je doživela leta 1972 s filmom Francisa Forda Coppole Boter. Zaigrala je Kay Adams, dekle Michaela Corleoneja, ki ga igra Al Pacino. Film je bil posnet po romanu Maria Puza, vendar je Keatonova priznala, da pred avdicijo knjige sploh ni prebrala in tako ni zares vedela, o čem film govori. Film je doživel velik uspeh in prejel oskarja. Keatonova je vlogo ponovila še v drugem in v tretjem delu.

Bila je tudi aktivna uporabnica Instagrama, kjer je objavljala novice o svojem življenju, razmišljanja o svoji karieri in prijateljstvih ter pogosto pohvalila tiste, ki jih je imela rada.

Nikoli se ni poročila. "Sem edina v svoji generaciji igralk, ki je bila vse življenje samska," je dejala leta 2019. "Res sem vesela, da se nisem poročila. Sem čudakinja. Spomnim se, da je v srednji šoli k meni pristopil nek fant in rekel: Nekega dne boš dobra žena. In jaz sem si mislila: Nočem biti žena. Ne."

Romantično so jo povezovali z Woodyjem Allenom, Pacinom in Warrenom Beattyjem. Ima hčerko Dexter in sina Duka, ki ju je posvojila leta 1996 oziroma 2001. "Materinstvo ni bil vzgib, ki se mu ne bi mogla upreti, bolj je bila misel, o kateri sem razmišljala že zelo dolgo," je leta 2008 povedala za Ladies' Home Journal.

Diane Keaton igralka smrt
Naslednji članek

Poročila sta se Jan Plestenjak in Tadeja Majerič

Naslednji članek

V Iraku po letu 2003 odkrili več deset tisoč ukradenih artefaktov

SORODNI ČLANKI

Diane Keaton dobila vlogo v Botru, ker je 'imela nekaj več'

Diane Keaton: Ne hodim na zmenke

Diane Keaton ni bila na zmenku že več kot 15 let: Nekoliko sem čudna

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
11. 10. 2025 21.59
+1
A res ne poznate?
ODGOVORI
1 0
Alex82
11. 10. 2025 21.58
-1
Jaz sem slovenc me ne zanimajo tele novice😅 SDS ovce šala na stran bila je velika igralka žal naj počiva v mir🤍
ODGOVORI
0 1
odpisani zasedli vlado
11. 10. 2025 21.47
Gledal sem film Boter ni bil slab in cirka še nekaj kjer je bila prisotna v stranskih vlogah.Škoda je pa vsakega kateri umre ampak tako je pač življenje.
ODGOVORI
0 0
aceton
11. 10. 2025 21.40
+0
Ojooj škoda😟
ODGOVORI
1 1
Rožle Patriot
11. 10. 2025 21.38
-8
Ne poznam .. !!!
ODGOVORI
2 10
pravica12 1
11. 10. 2025 21.37
-9
Kdo je to???
ODGOVORI
1 10
Rožice so zacvetele
11. 10. 2025 21.36
+1
😪
ODGOVORI
3 2
petka5
11. 10. 2025 21.34
+3
Dobra igralka... legende se poslavljajo, naj pociva v miru...🤍 niti ni imela visoke starosti
ODGOVORI
6 3
Buča hokaido
11. 10. 2025 21.25
+1
😥
ODGOVORI
4 3
dobrabejba35
11. 10. 2025 21.25
+4
rip
ODGOVORI
7 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286