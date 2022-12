V 81. letu se je poslovila modna oblikovalka Vivienne Westwood

Britanski mediji poročajo, da je 81. letu umrla priznana britanska modna oblikovalka Dame Vivienne Westwood. Novico je prek družbenih omrežij potrdil tudi njen mož Andreas Kronthaler.

"Nadaljeval bom z Vivienne v svojem srcu. Delala sva do konca in dala mi je veliko stvari, s katerimi moram nadaljevati. Hvala draga," se je z zapisom poklonil svoji ženi in ustvarjalni partnerki.

Dame Vivienne je s svojim oblikovalskim slogom zaslovela v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat je svet presenetila z vnosom punk mode v mainstream modo, kasneje pa tudi oprla butik na znameniti londonski ulici King's Road. Sodelovala je tudi z menedžerjem skupine Sex Pistols Malcolmom McLarnom.

Nato je ustvarila svetovno modno znamko, ki ima trgovine na Otoku, Franciji in Italiji pa tudi v Ameriki in Aziji.

Oblikovalka, rojena v Derbyshiru, je bila znana tudi po svojih kampanjah v katerih je izpostavljala za pereča vprašanja, kot so podnebne spremembe in onesnaževanje. "Edini razlog, da sem v modi, je, da uničim besedo 'skladnost'," je zapisala v svoji biografiji.

Pokojni oblikovalki se je že poklonilo več vidnih Britancev, med njimi tudi ministrica za kulturo, ki je zapisala, da bo kljub smrti Vivienne Westwood ostala visoka figura v britanski modi.