Tuja snemalna ekipa v Bovcu: skrivnostni tako glede igralske zasedbe kot glede vsebine filma

V Bovcu je kljub zaprtju živahno kot že dolgo ne. Hotele in apartmaje je namreč zasedla 400-članska produkcijska ekipa, ki na Kaninu snema prizore za akcijski film, ki naj bi premiero doživel oktobra prihodnje leto. Tako glede vsebine filma kot tudi igralske zasedbe so vsi precej skrivnostni, veseli pa so, da so lahko spet odprli prenočišča.

Kot smo poročali, je v Bovcu snemalna ekipa iz tujine. Kaninsko smučišče je edino pri nas, ki je odprto tudi v času zaprtja države. Na njem pa ne vijugajo smučarji, temveč kaskaderji, ki na desetmetrski snežni odeji v Grabnu že ves teden intenzivno snemajo snežne prizore za ameriški akcijski film, pod katerega naj bi se podpisal režiser Simon Crane. Manuela Božič Badalič,direktorica Sončnega Kanina opisuje: "Helikopterji letajo, padalci letijo z neba, kaskaderji so na progah in skratka, pravzaprav je to ena taka lepa kulisa. Kolikor vemo, je režiser navdušen, vse poteka po planu." Na smučišče z žičnicami in helikopterji 400-članska ekipa se na najvišje ležeče smučišče pri nas vsak dan delno pelje z žičnico, delno s helikopterji. Vreme jim je pretekli teden šlo na roko, tako da Kaninu vsaj delno rešujejo porazno smučarsko sezono. Razveselili so se jih tudi bovški hotelirji in sobodajalci, saj je zaradi varnosti v eni sobi ali enem apartmaju en gost. Sicer pa je celotna filmska ekipa v mehurčku, testirajo se najmanj dvakrat tedensko. Ta teden naj bi nekatere prizore posneli še na Prevali, nato pa naj bi se selili še na Kobariški Stol. Bovec z reko Sočo je bil že leta 2007 kulisa filma Princ Kaspijan, tokrat obljubljajo, da si bo filmsko sceno mogoče ogledati tudi v živo. Župan občine Bovec Valter Mlekuž:"Po koncu snemanja, na Kaninu in v Grabnu ostane vse, kar je napravljeno iz snega, tako da bodo imeli obiskovalci, jaz upam, da se bo sprostilo vse, ko bodo prišli v Bovec, možnost, da bodo šli na Kanin pogledat ta del."Ker pa je vsa kulisa naravna in narejena iz snega, bo treba za ogled prizorišča kar pohiteti, če bo le epidemiološka slika to dopuščala.