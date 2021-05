Več slovenske produkcije in vsak teden nove vsebine

Prvi in edini slovenski video na zahtevo VOYO krepi podporo slovenski video produkciji in zagotavlja vsak teden nove vsebine. Ob tem uvaja novo funkcionalnost, prenos izbranih vsebin, ki jih bodo uporabniki lahko spremljali tudi brez internetne povezave znotraj aplikacije VOYO.

Priljubljenost VOYO originalov raste VOYO se je v svojih desetih letih delovanja razvil v priljubljenega ponudnika videa na zahtevo. Uporabnikom ponuja več kot 5.000 ur televizijskih vsebin, kjerkoli in kadarkoli, v slovenskem jeziku oziroma s slovenskimi podnapisi. Prednost, ki jo ima VOYO pred ostalimi ponudniki na slovenskem trgu, so VOYO originali, ki nastajajo pod okriljem slovenskih produkcijskih ekip in jih ustvarjajo priljubljena slovenska igralska imena. Njihovo priljubljenost potrjujejo tudi uporabniki, saj si VOYO originale v povprečju ogleda vsaj 50 odstotkov VOYO naročnikov. Letos si bodo naročniki VOYO lahko pogledali tri nove originale, ki bodo s svojo žanrsko pestrostjo in raznovrstnostjo zadovoljili okuse vseh generacij. Po izjemnem uspehu serij Vse punce mojga brata in uspešnice Têlenovela, na VOYO prihaja nova originalna serija Ja, Chef!, kjer se v svet serij v glavni vlogi vrača Jurij Zrnec.

icon-expand VPMB FOTO: Urša Premik

»Ponosni smo na ustvarjalni prispevek in vrednost, ki jo VOYO dodaja slovenski produkciji. Predvsem pa sem vesel, da to vrednost prepoznavajo naši naročniki, ki so se z navdušenjem odzvali na nove VOYO originale. Razvoj bomo zato še naprej gradili na tem, da VOYO je in ostaja dom slovenske originalne produkcije. Ob tem neprestano stremimo k temu, da VOYO uporabnik doživlja najboljšo izkušnjo gledanja, zato bomo platformo še izboljševali ter nadgrajevali,«izpostavljaBlaž Bezek, vodja storitve VOYO.

icon-expand VOYO FOTO: POP TV

VOYO v vseh državah EU z novo funkcijo – ogled brez spletne povezave Uporabniki VOYO si lahko priljubljene vsebine ogledajo tudi, ko niso doma. Z VOYO aplikacijo bodo lahko med najbolj vročimi meseci poletja svoje najljubše like, sanjske moške in originalne serije vzeli s seboj v svojih potovalnih kovčkih. Ob tem želi VOYO svojim uporabnikom zagotoviti najboljšo uporabniško izkušnjo, tudi takrat, ko želijo svoje priljubljene vsebine spremljati brez internetne povezave, na potovanju v vseh državah članicah Evropske unije. To omogoča nova funkcija prenosa priljubljenih vsebin znotraj aplikacije iOS in Android. Uporabniki si pred potovanjem lahko priljubljene vsebine naložijo na svoj pametni telefon (iOS, Android) za kasnejši ogled brez spletne povezave ali v primeru slabše wifi povezave.

icon-expand Telenovela FOTO: POP TV

Vsak teden nekaj novega za vso družino Ugodna VOYO mesečna naročnina, ki znaša sedem (7) evrov na mesec, omogoča ogled VOYO originalnih serij, največ sinhroniziranih risank na enem mestu, spremljanje ekskluzivnih športnih prenosov v živo, ogled romantičnih serij, svetovnih filmskih uspešnic in neodvisnih filmov, ogled POP produkcije pred predvajanjem na televiziji, ter ogled zamujenih vsebin POP TV, Kanal A, KINO, BRIO in OTO za sedem dni nazaj.