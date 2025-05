'Vsak otrok hrepeni po lepem oddihu po koncu šolskega leta'

Vzkliki, veselje in solze sreče. Oboževalci serije Skrito v raju so lahko še v živo spoznali svoje najljubše zvezdnike. Najmlajši so v prvih vrstah tudi dve uri čakali, da so lahko od igralcev ene najpriljubljenejših serij pri nas dobili podpis in selfie, med množico oboževalcev pa ravnodušni niso ostali niti njihovi starši, ki jim serija pomeni dragoceni čas, ki ga lahko pred televizijskimi ekrani preživijo s svojo družino. In ne samo zabave, dogodek je imel tudi dobrodelno noto - igralci in oboževalci so skupaj zbirali denar za tiste družine, ki si težje privoščijo počitnice.