Jan Mlakar bi na večerjo povabil Jerneja Šugmana: Z njim sem zrasel

V današnji oddaji Vsi za naše!, s katero že nekaj ponedeljkov odštevamo do evropskega prvenstva v nogometu, boste gledalci lahko podrobneje spoznali Jana Mlakarja. Slovenskega nogometaša, ki bo junija skupaj z ostalimi reprezentanti branil barve Slovenije v Nemčiji, je v Pisi, kjer z družino trenutno živi, obiskal Milan Doknič. Koga od svetovnih zvezdnikov bi povabil na večerjo, kako je živeti v Pisi in kako sta se spoznala z ženo Ano?

OGLAS

Jan Mlakar trenutno z družino živi v Italiji, kjer sta si z ženo Ano ustvarila prijetno družinsko gnezdo. Ekipa oddaje Vsi za naše!, z novinarjem Milanom Dokiničem na čelu, je slovenskega reprezentanta obiskala v Pisi in ga zaslišala tako o življenju onkraj slovenskih meja kot tudi o tem, katera je sicer njegova najljubša destinacija.

Novo oddajo 'Vsi za naše!' si lahko ogledate danes po seriji Toma na POP TV ali VOYO.

Nogometaš se je z družino že privadil na novo okolje. "Pisa je mirno in turistično mesto, prebivalci so prijazni, umirjeni," je zaupal Jan in obenem razkril, da je njegova najljubša destinacija sicer Split. No, in če se vrnemo tja, kjer se Jan najbolje počuti – na zelenice. Če bi moral izpostaviti pet najboljših nogometašev v zgodovini, bi omenil Cristiana Ronalda, Lionela Messija, Peleja, Diega Maradono in Neymarja, med pet najboljših slovenskih športnikov pa uvršča Tino Maze, Jana Oblaka, Luko Dončića, Tima Gajserja in Primoža Kozmusa.

Jan Oblak FOTO: POP TV icon-expand

Koga od svetovnih zvezdnikov bi povabil na večerjo? "Cristiana Ronalda, s katerim bi se pogovarjal o tem, kako živi, na kakšen način dojema stvari. Iz istega razloga bi povabil tudi Luko Dončića, saj se mi zdi, da je fenomen. Ne samo kot igralec, tudi kot oseba," je povedal in omenil še Gajserja. "On je faca, redno ga spremljam," je dodal. Izpostavil je še Novaka Djokovića. "Da ne bodo samo športniki, bi šel na večerjo še s pokojnim Jernejem Šugmanom. Zaradi serije Naša mala klinika, saj sem z njo rasel," je povedal. 25-letnik je ob obisku naše ekipe zaupal tudi nekaj skrivnosti slovenske izbrane vrste. Kdo od slovenskih reprezentantov ima največ stila? "Omenil bi sebe," se je nasmehnil, obenem pa izpostavil še Benjamina Verbiča. Kdo pa potrebuje največ časa, da se uredi? "Spet bi izpostavil Verbiča," je povedal in obenem razkril, da je največji nogometni zvezdnik, s katerim še danes deli zelenico, njegov reprezentančni kolega Jan Oblak. "Preprosto ima veličino največjega," je poudaril Mlakar.

Koliko mu pomeni podpora najbližjih? "Z ženo sva skupaj od 15. leta, ko sem začel v nogometu na višji ravni. Imam podporo na vsakem koraku in to mi pomeni ogromno," se je zahvalil ženi, s katero imata dva otroka. Jan je zelo rad oče, saj ga otroka vedno pričakata vesela in nasmejana, ko se vrne s tekem, treningov ali priprav. "To je neprecenljivo. Res uživam v vlogi očeta," je zaupal nogometaš, ki se pogosto znajde tudi za štedilnikom. In če mu v nogometu ne bi uspelo? "Če ne bi bil nogometaš, bi bil motokrosist," je povedal in dodal, da ne ve, kam ga bo odpeljala pot po nogometni karieri. Česa se najbolj boji, katerega športnika vidi kot rešitelja proti vesoljcem in kdaj je bilo zanj najtežje, boste izvedeli danes v oddaji Vsi za naše!

Janova žena Ana. FOTO: POP TV icon-expand

Jan je že 10 let v zvezi s svojim dekletom, zdaj že ženo. Spoznala sta se, ko je trenirala v kraju, kjer je Jan igral nogomet. Pogosto ga je s prijatelji opazovala, ko so igrali pred šolo. Jan je njeno popolno nasprotje in to jo je najbolj privlačilo. In kdo je pravzaprav Ana? "Sem zelo dinamična, rada sem vpletena v šport. Veliko treniram in spremljam Jana na tekmah," je povedala nekdanja odbojkarica. Začela je v Ljubljani že v osnovni šoli, potem pa se je preizkusila tudi v prvi ligi. Bila je ena od najboljših slovenskih odbojkaric. Ko se je z Janom preselila v Anglijo, je tudi sama tam nadaljevala svojo športno pot. Zdaj po porodu dveh otrok se vrača nazaj v Pisi, kjer trenutno z Janom živita. "To je kar izziv," je dejala.

Nogometne heroje bomo pospremili na Euro tako, kot se spodobi – in kot jih še niste videli. Vabljeni v družbo Gregorja Trebušaka in Sanje Modrić vsak ponedeljek zvečer na POP TV in VOYO. Vsi za naše!