Še malo in znova se bodo prižgali štedilniki in brusili noži, vrača se namreč MasterChef Slovenija, ena najbolj priljubljenih kulinaričnih oddaj pri nas, ki še vedno prijazno vabi vse ljubiteljske kuharje.

A pozor – sodelovanje v šovu vas lahko spremeni. "Vstopate na lastno odgovornost, iz MasterChefa ne boste odšli enaki," pravi Nina Agič, ki pri projektu sodeluje kot food producentka. Z njenimi besedami se strinja tudi naš sodnik Mojmir Šiftar, ki pravi, da naj tekmovalci pred vstopom v kuhinjo pozabijo na vse, kar mislijo, da vedo, in pridejo z odprtimi očmi.

V 11. sezoni Masterchef Slovenija je slavila Miša Koplova. FOTO: POP TV