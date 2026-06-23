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MasterChef Slovenija

'Vstopate na lastno odgovornost, iz MasterChefa ne boste odšli enaki'

Ljubljana, 23. 06. 2026 21.27 pred 10 urami 1 min branja 0

Avtor:
K.A. Mateja Dežman
MasterChef Slovenija, sodniki

Vrača se šov MasterChef Slovenija. Ustvarjalci šova vabijo k prijavam v najbolj avanturistično šolo kuhinje, v kateri lahko osvojite znanja o novih kuharskih tehnikah in ste korak bližje vrhunskemu kuhanju. Pa še 50.000 evrov obljubljajo. Zakaj iz te kuhinje ne boste izstopili enaki, sta tokrat zaupala Nina Agič in Mojmir Šiftar.

Prijave za novo sezono MasterChef Slovenija so že odprte!

Še malo in znova se bodo prižgali štedilniki in brusili noži, vrača se namreč MasterChef Slovenija, ena najbolj priljubljenih kulinaričnih oddaj pri nas, ki še vedno prijazno vabi vse ljubiteljske kuharje.

A pozor – sodelovanje v šovu vas lahko spremeni. "Vstopate na lastno odgovornost, iz MasterChefa ne boste odšli enaki," pravi Nina Agič, ki pri projektu sodeluje kot food producentka. Z njenimi besedami se strinja tudi naš sodnik Mojmir Šiftar, ki pravi, da naj tekmovalci pred vstopom v kuhinjo pozabijo na vse, kar mislijo, da vedo, in pridejo z odprtimi očmi.

V 11. sezoni Masterchef Slovenija je slavila Miša Koplova.
V 11. sezoni Masterchef Slovenija je slavila Miša Koplova.
FOTO: POP TV

Poleg denarne nagrade šov ponuja učenje od najboljših kuharskih mojstrov in četudi greš domov brez denarja, nikakor ne greš domov brez znanja, sta prepričana Mojmir in Nina. "Predvsem naši mentorski nasveti pridejo najbolj prav v trenutkih, ko jim ne uspe," je prepričan sodnik, food producentka pa poudarja: "Veliko tekmovalcev vstopi z nekimi mejami, ki so si jih v glavah postavili sami. Mislijo si, da nekaj znajo, nekaj pa ne. Mi te meje dostikrat premikamo."

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Mojmir Šiftar nina agič masterchef slovenija prijave kulinarika

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