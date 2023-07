Za miss Universe Nizozemske prvič okronana transspolna ženska

Žirija je ob tem izpostavila, da je "finalistka ves čas tekmovanja najbolj napredovala in žarela," pišejo nizozemski mediji. "Ima močno zgodbo z jasnim poslanstvom. Žirija je prepričana, da bo ekipa uživala v delu s to mlado žensko," so tudi zapisali žiranti.

Med žirantkami so bile nekdanje zmagovalke nizozemskega lepotnega tekmovanja, manekenke Ona Moody, ki je naziv osvojila lansko leto, ter Julia Sinning, Denise Speelman, Rahima Dirkse, Nicky Opheij in Zoey Ivory.

Rikkie Kollé bo druga transspolna ženska, ki se bo udeležila lepotnega tekmovanja Miss Universe. Kot prva transspolna ženska je na njem leta 2018 tekmovala Španka Angele Ponce.