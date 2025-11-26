Svetli način
Za volan le trezni: 'Naj se zabava konča v tvoji postelji'

26. 11. 2025

Simon Vadnjal , K.Z.
Naj se zabava konča v tvoji postelji - tako nas v letošnji že deveti sezoni preventivne kampanje Heroji furajo v pižamah -nagovarjata ambasadorja in zvezdnika naših serij Lea Mihevc in Matej Zemljič. V prazničnem času, ki prihaja, je še posebej pomembno, da se vsaka zabava varno in odgovorno konča doma - ne na cesti, sporočata igralca. Akcija Heroji furajo v pižamah vsako leto odpira pomembno temo - vožnjo pod vplivom alkohola ali drog. Zvezdnika naših serij Nemirna kri in Skrito v raju veselijo trendi pri mladih voznikih, ki dosegajo opazen napredek. V Sloveniji namreč v zadnjih 10 letih beležimo pol manj nesreč pod vplivom alkohola prav v tej ciljni skupini.

Tik pred začetkom 9. sezone preventivne kampanje Heroji furajo v pižamah organizatorji letos k trezni vožnji pozivajo: "Naj se zabava konča v tvoji postelji!" ter tako nagovarjajo k odgovorni izbiri varnega prevoza in doslednemu 'ne' alkoholu in drogam za volanom. Letošnja ambasadorja sta igralca Matej Zemljič in Leja Mihevc, ki v ospredje postavljata bistvo kampanje: vsaka zabava naj se varno in odgovorno konča doma - ne na cesti.

Matej Zemljič v kampanji Heroji furajo v pižamah.
Matej Zemljič v kampanji Heroji furajo v pižamah. FOTO: Arhiv organizatorja

Ob začetku decembra, ko se tradicionalno poveča število zabav, a žal tudi prometnih nesreč pod vplivom alkohola, organizatorji izpostavljajo, da moramo v družbi normalizirati manj pitja in odgovorne izbire.

Podatki Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah namreč kažejo velike napredke mladih: med letoma 2010 in 2024 so za kar 48 % zmanjšali število prometnih nesreč pod vplivom alkohola, delež opijanja med njimi je upadel z 71 % na 55,6 %, delež mladih, ki se sploh niso opili, pa je zrasel iz 29 % na 44 %. 

Leja Mihevc v kampanji Heroji furajo v pižamah.
Leja Mihevc v kampanji Heroji furajo v pižamah. FOTO: Arhiv organizatorja

"To so pozitivni trendi, ki jih želimo poudarjati in spodbujati," pravijo in dodajajo, da se "mladi znajo zabavati odgovorno, zato naj bodo zgled tudi odraslim. December je čas druženja, ne tragedij. Če piješ, ne vozi. Vedno pokliči svojega heroja."

