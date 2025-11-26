Za volan le trezni: 'Naj se zabava konča v tvoji postelji'

Tik pred začetkom 9. sezone preventivne kampanje Heroji furajo v pižamah organizatorji letos k trezni vožnji pozivajo: "Naj se zabava konča v tvoji postelji!" ter tako nagovarjajo k odgovorni izbiri varnega prevoza in doslednemu 'ne' alkoholu in drogam za volanom. Letošnja ambasadorja sta igralca Matej Zemljič in Leja Mihevc , ki v ospredje postavljata bistvo kampanje: vsaka zabava naj se varno in odgovorno konča doma - ne na cesti.

Ob začetku decembra, ko se tradicionalno poveča število zabav, a žal tudi prometnih nesreč pod vplivom alkohola, organizatorji izpostavljajo, da moramo v družbi normalizirati manj pitja in odgovorne izbire.

Podatki Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah namreč kažejo velike napredke mladih: med letoma 2010 in 2024 so za kar 48 % zmanjšali število prometnih nesreč pod vplivom alkohola, delež opijanja med njimi je upadel z 71 % na 55,6 %, delež mladih, ki se sploh niso opili, pa je zrasel iz 29 % na 44 %.