Za volan le trezni: 'Naj se zabava konča v tvoji postelji'

Tik pred začetkom 9. sezone preventivne kampanje Heroji furajo v pižamah organizatorji letos k trezni vožnji pozivajo: "Naj se zabava konča v tvoji postelji!" ter tako nagovarjajo k odgovorni izbiri varnega prevoza in doslednemu 'ne' alkoholu in drogam za volanom. Letošnja ambasadorja sta igralca Matej Zemljič in Leja Mihevc, ki v ospredje postavljata bistvo kampanje: vsaka zabava naj se varno in odgovorno konča doma - ne na cesti.
Ob začetku decembra, ko se tradicionalno poveča število zabav, a žal tudi prometnih nesreč pod vplivom alkohola, organizatorji izpostavljajo, da moramo v družbi normalizirati manj pitja in odgovorne izbire.
Podatki Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah namreč kažejo velike napredke mladih: med letoma 2010 in 2024 so za kar 48 % zmanjšali število prometnih nesreč pod vplivom alkohola, delež opijanja med njimi je upadel z 71 % na 55,6 %, delež mladih, ki se sploh niso opili, pa je zrasel iz 29 % na 44 %.
"To so pozitivni trendi, ki jih želimo poudarjati in spodbujati," pravijo in dodajajo, da se "mladi znajo zabavati odgovorno, zato naj bodo zgled tudi odraslim. December je čas druženja, ne tragedij. Če piješ, ne vozi. Vedno pokliči svojega heroja."
