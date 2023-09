Zakaj se hollywoodski igralci bojijo umetne inteligence?

Najdaljša hollywoodska stavka igralcev in piscev je vstopila v četrti mesec. Medtem ko stojijo filmske produkcije, televizijske oddaje in glamurozne premiere, se za zaprtimi vrati igralski sindikati pogajajo s predstavniki filmskih studiev in ponudniki pretočnih vsebin. Rezultat tega boja bo začrtal prihodnost celotne filmske industrije in zapečatil usodo igralcev in scenaristov. Ena izmed glavnih točk spora je uporaba umetne inteligence.

"Umetna inteligenca je za nas eksistencialna grožnja, ne smemo si privoščiti napake," pravi ena od 160 tisoč stavkajočih igralk. Stavka, ki se je začela 2. maja 2023, se je že razvlekla v najdaljšo v zgodovini filmske industrije. Igralci so se uprli vedno nižjim honorarjem in vse bolj pogosti uporabi umetne inteligence. "Kar strašljivo je spremljati, kako hitro se razvija in kaj bo to prineslo v prihodnosti, ko bo postala pametnejša, hitrejša, morda bodo celo njene šale postale boljše," pravi Jack Black, ki se je tako kot številni drugi hollywoodski zvezdniki pridružil vse pogostejšim protestom. Stavko so podprli tudi Margot Robbie, Matt Damon, Brad Pitt, Cillian Murphy, Brian Cranston in številni drugi.

icon-expand Stavka igralcev FOTO: Profimedia

Konec nadomestil za predvajanje? Poleg avtorskih honorarjev so igralcem doslej preživetje omogočala tudi nadomestila za vsako predvajanje filmov in serij, v katerih so nastopili. Težava je, da vse močnejši in vplivnejši ponudniki pretočnih vsebin tovrstnih nadomestil ne izplačujejo oz. so drastično nižja. "Za polovico nižji znesek kot pred nekaj leti, zdaj delam štirikrat več," pravi ena izmed igralk med protestom v Los Angelesu. Solidarnost s hollywoodskimi kolegi so izrazili tudi njihovi slovenski kolegi. Radijski urednik in voditelj Jure Longyka pravi, da toplo pozdravlja vsako sindikalno organiziranje na vseh ravneh. "Ne smemo gledati samo tistih bajno plačanih igralcev, tu je še cela vojska verjetno kar precej izkoriščane delovne sile." "Ne gre za igralce, zvezdnike, ki jih mi poznamo in služijo milijone, gre za vseh ostalih 95-odstotkov igralcev, ki takih denarjev ne vidijo," stavko komentira igralec Andrei Lenart, eden redkih Slovencev, ki je Hollywood videl povsem od blizu. Zaigral je namreč v filmu Kingsman: Tajna služba, serijah FBI: International in Jack Ryan, v vlogi enega izmed uporniških vojakov pa tudi v filmu Vojna zvezd: Sila se prebuja.

icon-expand Andrei Lenart FOTO: Urša Premik

Digitalne replike igralcev: znanstvena fantastika ali bližnja prihodnost? V prihodnosti bi lahko s pomočjo umetne inteligence igralcem v enem dnevu skenirali telo in v nadaljnji produkciji uporabljali njihove digitalne replike. V tem primeru bi lahko računali na zgolj en delovni dan na film, zato se postavlja vprašanje, ali se posname dovolj filmov, da bi lahko živeli od tega. "Upam, da imajo ti igralci, ki zaslužijo milijone, dovolj močan glas, in da lahko naredijo s stavko studiem dovolj škode, da bi se na koncu izšlo za vse," pravi filmski kritik in poznavalec industrije Igor Harb. Uporaba lastnih digitalnih replik je kljub temu nekaj, kar bi igralci še lahko sprejeli. S tem bi studiem omogočili digitalne popravke že posnetih prizorov, zamenjavo besede ali dveh, s čimer bi prihranili na sto tisoče evrov. A obstaja še bolj črn scenarij zanje. Igralce najbolj skrbijo povsem sintetični igralci, ki bi jih lahko popolnoma nadomestili. "Če filmski studii tega ne bi imeli v načrtu, bi to enostavno vključili v pogodbo in mi bi mirno spali. Dejstvo, da tega ne želijo, pove veliko," je med protestom povedala igralka Carly Turro, ki bi jo prepoznali oboževalci popularne serije Domovina.