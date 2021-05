Zakaj tak vik in krik okrog četrt stoletja starega Dianinega intervjuja?

Zakaj so skoraj 26 let po objavi intervjuja s princeso Diano na Otoku zagnali tak vik in krik? Policija ga bo preučila. Premier Boris Johnson je zaskrbljen. Zelo ostra sta tudi Dianina sinova, princa William in Harry, ki sta zaradi njega obsodila BBC. Tudi v tabloidih nizajo obtožbe na račun britanskega medija. O njem že 24 ur govorijo dvorni dopisniki, različni mediji pa sprašujejo vrsto zgodovinarjev. Ves ta prah na Otoku dvigajo ugotovitve preiskave okoliščin, v katerih je nastal eksplozivni intervju, v katerem je Diana potrdila razpad zakona s prestolonaslednikom, njegovo afero z nekdanjo in tedanjo ljubico Camillo, pa tudi svojo posledično "nezvestobo" ter bulimijo.

icon-expand