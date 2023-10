Zala Djurić: Mojo predstavo je gledala tudi Meryl Streep

V studio je zakorakala z majcenim psom Žabo, ki ga je pred meseci posvojila iz zavetišča, nasmejana in lahkotna. Ko sem ji ponudila roko, me je kar objela. Javnosti znana kot igralka, pesnica in scenaristka, a kdo je izven teh besednih okvirjev zares 26-letna Zala Djurić?

Pasje občinstvo, sicer pa midve z Zalo Djurić za mizo, na katero sem za dobrodošlico zvito postavila dva kozarčka rakije (v resnici je bila voda, brez skrbi) in njeno drugo pesniško zbirko Ljubavi, ki jo je javnosti domiselno predstavila pred dvema tednoma prav ob kozarčku žganja. "Rakija se mi je zdela taka sarajevska fora, zabavna podlaga ob izdaji in predstavitvi pesniške zbirke," je povedala mlada pesnica, ki jo ideje najpogosteje zadenejo kot strela z jasnega: "Se mi je že zgodilo, da sem spala in me je to zbudilo, pa sem potem nekaj napisala, res ni pravil. Ko si ljubezen, te ljubezen vedno najde in kar ne neha dreti v tvoje življenje."

26-letno Ljubljančanko poznamo sicer predvsem kot igralko. Že odkar pomni, je vedela, da bo to njena karierna pot, pisanje in igranje sta namreč njeni veliki ljubezni. Pri 18 se je zato odločila, da bo šla v New York študirat igro. "Življenja v študentskem kampusu si nisem mogla privoščiti, ker je čisto predrago," je takoj zavrnila mojo filmsko iluzijo o študentskih naseljih. "Prvi dve leti sem bila v preživetvenem pogonu, ker je New York ogromno mesto in je res težko preživeti." A trud se je poplačal, ko je v tretjem letniku v enem izmed večjih gledališč uprizorila lastno predstavo. "Bila sem edina, ki ni bila Američanka, najmlajša in edina, ki je bila sama na odru." Kot da to ne bi bilo dovolj, je sedela med občinstvom tudi slavna igralka Meryl Streep. "Sem upala, da ji je bilo všeč," se je ob spominu skromno zasmejala Zala, ki se med samo predstavo še ni zavedala, da ji je ob koncu zaploskala tudi ikona Hollywooda.

icon-expand Zala Djurić o snemanju filma Dedek gre na jug FOTO: Luka Kotnik