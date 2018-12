1. januarja rojenih največ Slovencev, na silvestrovo pa najmanj

Oba podatka sta deloma – to velja predvsem za starejše prebivalce – posledica navade iz časa, ko so se otroci večinoma rojevali doma, navaja Statistični urad Slovenije. Številni starši otrok, ki so se rodili na zadnji dan (ali zadnje dni) v letu, so namreč pri prijavi rojstva navedli kot datum otrokovega rojstva 1. januar. Tako so ravnali iz čisto "pragmatičnih" razlogov: vedeli so, da so s tem otroka formalno "pomladili" za eno leto in da ga bodo zato lahko dlje časa zadržali doma, saj bo začel hoditi v šolo leto pozneje; predvsem je bilo to pomembno za fante, ker so šli lahko leto pozneje k vojakom.

Tako prijavljanje rojstev je bilo mogoče, dokler se večina otrok ni rodila v porodnišnici ali drugi zdravstveni ustanovi, ki tudi uradno prijavi rojstvo. Po letu 1970, ko se je že 96 odstotkov otrok rodilo v porodnišnici in se je s tem možnost prijave nepravega datuma rojstva zelo zmanjšala, sta se števili prebivalcev, rojenih na 1. januar in 31. december, približno izenačili.

Umetno prestavljanje datuma rojstva, predvsem dečkov, na 1. januar, je imelo še eno posledico: navidezno je porušilo naravno številčno razmerje med spoloma. Biološko se namreč rodi skoraj vedno nekaj več dečkov kot deklic; v nekaterih letih pa se je v decembru po uradno prikazanih podatkih (ki se kot taki tudi uporabljajo) rodilo več deklic (čeprav se jih v resnici ni).

V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev, rojenih na 1. januar, zmanjšalo za 250, število prebivalcev, rojenih na 31. december, pa povečalo za več kot 100.

Število rojstev na 1. oktober drugo najvišje