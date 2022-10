10-letni umetniški genij, ki svoja dela prodaja za 125.000 evrov

Njegova velika, dramatična in izredno pisana dela krasijo stene marsikaterega umetniškega poznavalca, med njimi je tudi eden bolj poznanih zbirateljev Tommy Mottola , nad njim pa se navdušuje tudi Jessica Goldman Srebnick . Junija letos je imel prvo samostojno razstavo v galeriji moderne umetnosti na Manhattnu, na kateri je razstavil 35 svojih del. Prav vsa dela so bila prodana, zanje pa so kupci plačali od 50.000 do 125.000 evrov, so sporočili iz galerije. Kot poroča časnik New York Times , je umetniški fenomen ali genij, kar vam je ljubše, dve svoji deli prodal še za višja zneska. In sicer je ena od njegovih slik na dražbi v Hongkongu dosegla vrednost 159.000 evrov, druga pa na dobrodelni dražbi na italijanskem otoku Capri kar 230.000 evrov.

Valencia svoja umetniška dela, ki jih navdihujejo umetniki, kot so George Condo, Richard Hambleton, Raphael Mazzucco, umetnik RETNA, pa tudi Salvador Dalí in Picasso, ustvarja s pomočjo lestve, saj z akrilnimi in oljnimi barvami slika na velika platna. Med deli prevladujejo portreti različnih oseb. "Zelo me veseli, da s svojimi deli osrečujem ljudi," pravi desetletnik, ki v višino meri zgolj slabih 140 centimetrov. Večina njegovih del je večja od njega, mnoge upodobljene figure presegajo umetnikovo velikost. Na razstavah ga spremlja njegova mati Elsa Valencia, ki je oblikovalka draguljev in nakita. Njegov oče Lupe Valencia, odvetnik in športni manager kubanskega profesionalnega boksarja Franka Sancheza, je velik ljubitelj umetnosti in ima doma bogato zbirko del svetovno znanih umetnikov. Andres je ljubezen do umetnosti očitno podedoval.

Lastnik galerije Chase, kjer je imel 10-letnik razstavo, ne skriva navdušenja nad obetavnim umetnikom. "V umetniških vodah sem že 20 let. Sodeloval sem z umetniki, kot sta Peter Beard in Kenny Scharf. Prepričan sem, da ima Andres ves potencial, da postane tako uspešen in cenjen kot onadva, če ne še bolj."

Čeprav je za mnoge poznavalce Andres čudežni deček, pa njegova mati opozarja, da je njen sin vendarle le otrok, petošolec, ki ima poleg umetnosti tudi druge obveznosti, kot je na primer domača naloga iz matematike. Pa vendar sta starša poskrbela, da se o njunem sinu veliko piše in bere. Tako so se o njem razpisali že v časniku Miami Herald, pa v New York Postu in reviji Forbes. Medijska hiša ABC pa je o njem celo pripravila krajši prispevek. Glede posledic slave in visokih zaslužkov pa njegova mati pravi: "Zaslužki so priložnost, da ga naučimo, kako lahko vrne družbi." Do sedaj so več kot 300.000 evrov namreč namenili v različne dobrodelne namene.

Da ima Andres žilico za umetnost, sta prva opazila starša, ko sta ga nekoč iskala po stanovanju in ga našla v jedilnici njihovega doma v San Diegu. Več ur je v svoj mali zvezek upodabljal sliko slikarja in grafitarja Marquisa Lewisa, znanega pod umetniškim imenom RETNA. "Prinesel sem si prazen papir in več ur sedel ter poskušal kopirati njegove linije. Več let je minilo, preden mi je končno uspelo," je za New York Times dejal Andres.

Svojo prvo umetnino je prodal družinskemu prijatelju za 20 dolarjev, kmalu pa je bilo zanimanja za njegove risbe vedno več. Vsakič, ko je dom družine Valencia obiskal lastnik galerije Chase, je za Andresovo risbo ponudil 100 evrov, a je mladi umetnik kmalu postal podjeten in postavil novo ceno 5000 evrov. "Sem se strinjal in odšel do svojega avtomobila, da mu napišem ček za 5000 evrov. Za nama je pritekla njegova mati in kričala name, kaj se grem," o prvih začetkih sodelovanja z Andresom pripoveduje Chase.