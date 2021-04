Želvak Helmut mora na obvezno fizioterapijo, so odločili veterinarji v živalskem vrtu v Gelsenkirchnu. 100-kilogramski korenjak si je namreč poškodoval sklep, poškodovano okončino bi moral razgibavati, a je za to pretežak. Rešitev je bila rolka in pomoč dveh skrbnikov. Dnevno rolkanje naj bi Helmuta kmalu pripeljalo do popolnega okrevanja.

icon-expand