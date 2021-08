Verjetno se vsi zavedamo, kako pomembne so čebele za človeštvo. Večina pa se nas tudi umakne iz bližine čebel, saj si nihče ne želi bolečega pika. Vendar pa to ne velja za 11-letno deklico iz okolice Chicaga, ki ima čebele zelo rada. Je navdušena čebelarka in se jih prav nič ne boji. Ravno nasprotno.