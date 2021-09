11. september 2001: tragične fotografije, ki so se zapisale v zgodovino

Zaradi terorističnih napadov na Združene države Amerike se je 11. september 2001 za vedno zapisal v zgodovino. Ni ga človeka, ki ne bi vedel, kaj se je dogajalo tisti dan, in vsi, ki se spominjajo dneva, ko so se napadi zgodili, lahko potrdijo, da česa tako pretresljivega ni lahko dojeti. Kljub številnim izpovedim v dokumentarnih filmih si je težko zamisliti, kaj so tisti dan preživljali vsi, ki so bili priča napadu.

11. septembra 2001 se je malo pred 9. uro zjutraj po lokalnem času v stolpnico znamenitih dvojčkov v New Yorku zaletelo potniško letalo. Sončen septembrski dan je ponujal jasno nebo in dobro vidljivost, zato je bilo kmalu jasno, da ni šlo za napako. Šlo je za teroristični napad. In samo 18 minut kasneje so Newyorčani dojeli, da se zadeva lahko samo še poslabša. V drugo stolpnico se je zaletelo še eno ukradeno potniško letalo. V roku dobre ure sta se dvojčka Svetovnega trgovinskega centra porušila in pod seboj pokopala 2977 ljudi. Tisti dan so nastali posnetki in fotografije, ki so se nam za vedno vtisnili v spomin. Padajoči mož: simbol obupanosti in strahu

icon-expand Padajoči mož, 11. september 2001 FOTO: AP

Fotografija, ki se je iz tistega dne najbolj vtisnila v spomin, je zagotovo zgornja, ki je dobila naslov 'Padajoči mož', posnel pa jo je Richard Drew, fotograf tiskovne agencije Associated Press. Moški na fotografiji se je v trenutku obupa (tako kot mnogi drugi, ki so ostali ujeti v gorečih stolpnicah) odločil, da raje skoči skozi okno, kot da nevedoč čaka, kaj se bo zgodilo. Kot so takrat poročali ameriški mediji, naj bi se kar nekaj ljudi odločilo za takojšnjo smrt s skokom. Oblasti takrat skokov niso označile za samomor, temveč so jih šteli med žrtve terorističnega napada. Fotografija je leta 2006 dobila tudi dokumentarni film, v katerem so iskali identiteto moškega na njej, a nikoli niso 100-odstotno potrdili, kdo je bil. Fotografijo je revija Time uvrstila med 100 najvplivnejših fotografij vseh časov. Neizogibna smrt: na 415 metrih ujeti med ognjenimi zublji

icon-expand Neizogibna smrt, 11. september 2001

Fotografija prikazuje zaposlene v Svetovnem trgovinskem centru, ki so ostali ujeti v stolpnici. Fotografirani so vsi, ki so bili ujeti nad 91. nadstropjem, kamor se je v severni stolp zaletelo potniško letalo. Simbol ameriške finančne moči v plamenih

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Predsednik Bush na obisku v osnovni šoli na Floridi V času napada na dvojčka je bil predsednik George W. Bush na obisku pri drugem razredu osnovne šole na Floridi. Med tem, ko so otroci brali predsedniku, je do Busha stopil eden od njegovih sodelavcev in mu povedal, da se je v Svetovni trgovinski center zaletelo letalo. "Ko so mi povedali, kaj se je zgodilo, sem pomislil: 'Morda je bilo vreme slabo ali pa se je pilotu zgodilo nekaj hudega,'" je za National Geographic povedal nekdanji predsednik in priznal, da takrat še ni pomislil na nikakršen napad. Ko pa se je drugo letalo zaletelo še v drugo stolpnico centra, je Bushu njegov sodelavec pred osnovnošolci po tiho zašepetal: "Drugo letalo se je zaletelo v drugo stolpnico. Amerika je napadena." Takrat je bilo jasno, da bo moral hitro odreagirati zelo pametno. Kasneje so Busha kritizirali, ker je 'mirno' obsedel in ni takoj skočil v akcijo, a sam pravi, da je odreagiral pravilno, saj ni želel povzročiti kaosa pred nič hudega slutečimi otroki. "Če je želel, da celotna država ostane mirna, je moral tudi on pokazati, da je miren," je povedala ena od učenk, ki je bila takrat v razredu. Kasneje so na šoli našli televizijo in telefon, s katerima se je začel kovati načrt, kako se odzvati na napad.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Osamljeno pročelje WTC-ja in nepredstavljiva količina pepela Po napadu, eksplozijah, kaosu, joku, zmedi in rušenju dvojčkov je na Manhattnu zavladala popolna tišina, ostala sta le pepel in strah.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Pentagon: skoraj pozabljene žrtve Veliko več pozornosti se v pogovorih o 11. septembru daje New Yorku in Svetovnemu trgovinskemu centru, a tu je še Pentagon, kamor se je zaletelo tretje ugrabljeno letalo. To je priletelo v četrti, peti in šesti koridor ministrstva, kjer so bili takrat locirani najvišji vojaški častniki. Ali so napadalci to vedeli, ni znano, je pa v napadu na Pentagon umrlo 29 ljudi, ki so bili ta čas v ministrstvu, in 64 potnikov na letalu, kamor so všteti tudi ugrabitelji.