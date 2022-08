12-letnik pripravil razstavo modelnih železnic

Zasnova pričujoče modelne železnice je začela nastajati pred dvema letoma, ko je Val z očetom izdelal idejni načrt in nekaj manjših maket. Dobro leto nazaj je začela nastajati velika maketa, ki meri 2,4 x 1,6 x 0,6 metra, v katero so vložili preko tristo ur vztrajnega in marljivega dela. Poleg številnih lokomotiv, od električnih do parnih z vagoni, so izdelali tudi hribčke in doline, tunele, potočke, jezero s kopalci, gostilno, hiške, ulično razsvetljavo, avtobusno postajo itd. Gre torej za zanimivo zgodbo, najstnik pa je v projekt vložil kup ročnih spretnosti in domišljije.