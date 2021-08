1300 km dolg koncert: nemška pianista prekolesarila celotno dolžino reke Elbe

Kako preživeti, če si odvisen od občinstva, koncertov, ki jih v korona časih ni bilo in ki bodo tudi v prihodnje vprašljivi? Nemca, ki se predstavljata kot ekstremna pianista, sta našla rešitev. Na prikolico sta naložila pianino in se odpeljala na 1300 kilometrov dolgo pot, na kateri med vožnjo prirejata koncerte. In kakšen je odziv občinstva?