14 let oddaje Svet – včasih nam je tudi spodrsnilo

Natanko pred 14 leti se je pred kamero prvič postavil danes vsem poznani voditelj informativne oddaje Svet Gregor Trebušak. In pred kamerami so tekla leta. Našo oddajo ustvarjajo uredniki, video producenti, montažerji, snemalci … Nenazadnje smo se vsi malce postarali pred kamerami. Oglejte si trenutke, ob katerih so se ljudje pred ekrani najverjetneje nasmejali, mi pa smo bili v zadregi. Še posebej, če je šlo v živo.

icon-expand