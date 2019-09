140-kilogramski mojster nogometa rešuje klub pred propadom

"Igralcev ne delimo na suhe, debele, visoke, nizke in podobno. Delimo jih na tiste, ki znajo in zmorejo ter na tiste, ki ne znajo, oziroma jim je žoga tuja. Nino je odličen nogometaš, ki ima veliko znanja, zato je z njim res užitek igrati,"je povedal Vuk.

Adamić je vmes prenehal z igranjem nogometa, zato je pridobil precej kilogramov. "Če bi se vrnil v formo, bi lahko brez težav igral v veliko boljšem klubu, saj gre za igralca, ki je res podkovan,"meni prepričan Vuk.

Boj za obstanek v naselju, ki živi za nogomet

NK Sokol Sokolovac je pred časom zašel v težave, zato so nujno potrebovali pomoč. Ob najhujši uri so se spomnili na Nina Adamića. "Borimo se za obstanek v 3. županijski ligi. Klub je praktično pred razpadom, zato smo poklicali Nina, da bi nas rešil. Smo v težki situaciji, v klub vabimo igralce zunaj prestopnega roka, ki so povečini nepripravljeni," je povedal predsednik kluba Radomir Grubačević. Ob tem je treba poudariti, da je Grubačević v klubu tudi na funkciji trenerja, svetovalca, ekonomista, psihologa, tehničnega direktorja, tajnika ...

"Nino nam je priskočil na pomoč, zato se mu zahvaljujemo. Gre za sijajnega človeka, ki razume, da smo v zelo težki situaciji. Pravzaprav, najtežji v zgodovini kluba. To veliko pove o njem. Pred desetimi leti je bil izjemen igralec in odličen strelec. Pridite in se prepričajte, da gre za vrhunskega igralca. Kot trener lahko še povem, da je Nino človek, ki brez oporekanja izvrši svoje dolžnosti," je povedal trener, tajnik, psiholog, tehnični direktor in predsednik kluba.

Klub je trenutno na predzadnjem mestu 3. županijske lige. Zbral je le tri točke in grozi mu izpad v najnižji rang tekmovanja. Zaradi vseh težav klubu grozi zaprtje, kar bi pomenilo tudi konec nogometne šole, ki jo obiskuje več kot 60 otrok. Propad kluba bi bil hud udarec za naselje, ki živi za nogomet.