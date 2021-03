15 prostovoljcev se bo za 40 dni odpovedalo naravni svetlobi

Kaj se zgodi, ko 15 prostovoljcev spustiš v jamo in jih v temi pustiš 40 dni brez ure ali telefona? Francoski znanstveniki želijo z eksperimentom ugotoviti, kako se človeški organizem odzove, ko zapusti cono udobja in se znajde v izrednih razmerah. Sedem žensk in osem moških se je tako spustilo v jamo na jugozahodu Francije. Opremljeni so s senzorji, ključnimi pripomočki za znanstvenike, ki spremljajo vsak njihov korak in gib s površja Zemlje.