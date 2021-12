Sibirsko mesto Tomsk je znova gostilo festival ledenih skulptur, kjer je svoje veščine ponosno razkazovalo 16 ekip iz vse Rusije. Čeprav so termometri kazali krepko pod ničlo, so kiparji ves teden garali po 12 ur na dan, najbolj odporni na mraz pa tudi vso noč. Navdih so črpali iz bajk in legend, skupaj pa so izdelali 32 osupljivih skulptur.