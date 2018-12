16-letni 'Instagram' milijonar razkazal notranjost svoje vile

Rashedov oče, Saif Ahmed Belhasa, je gradbeni tajkun, ki je na čelu družbe Saif Belhasa Group. Je eden najpremožnejših poslovnežev v Združenih arabskih emiratih, njegovo premoženje pa je danes ocenjeno na skoraj 2 milijardi evrov. V intervjuju za The National je povedal, da skrivnost njegovega poslovnega uspeha tiči predvsem v zgodnjem zbujanju – dejal je, da je v pisarni vsak dan pred šesto uro zjutraj.

Rashed je dejal, da si želi biti tako uspešen, kot je njegov oče, sodeč po njegovih objavah in priljubljenosti na družbenih medijih, pa je na dobri poti, da to tudi doseže. 16-letnik ima v zasebnem živalskem vrtu udomačene leve, tigre, panterje, leoparde, žirafe in medvede, ki so pogosto obiskani s strani največjih zvezdnikov, med katerimi so Mariah Carey, Ronaldo, Floyd Mayweather, Rihanna, Paris Hilton in Jackie Chan in po katerih so nekatere živali dobile tudi svoja imena. Premožni 'instagramer' si tako lasti leva Versaceja, orangutana Guccija in Diorja, šimpanze Armanija, Fendija, Yeezyja, Paris Hilton in Jackieja Chana, žirafi pa je poimenoval Bert in Ernie.

Najstnik je preteklo leto polnil marsikatero naslovnico z novico, da je za svoj 16. rojstni dan prejel Ferrarija, narejenega po naročilu in z logotipom modne hiše Louis Vuitton.