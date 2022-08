17-letnemu Belgijcu je uspelo. Postal je najmlajši pilot, ki je obkrožil svet. Najstnik, ki je odraščal v družini pilotov, se je vpisal zgodovino, ko je pristal na točki, kjer je avanturo začel, v Bolgariji. Prek Afrike, Bližnjega vzhoda do Indije, proti Kitajski, Južni Koreji, Japonski, Kanadi in ZDA ter nazaj proti Evropi je letel pet mesecev in dosegel zastavljeni cilj.