19-letna pilotka bi rada postala najmlajša ženska, ki je sama obletela svet

V zgodovino se skuša vpisati 19-letna belgijsko-britanska pilotka. Rada bi postala najmlajša ženska, ki je sama obletela svet. Tudi dekleta se lahko kosamo s fanti, poudarja najstnica, ki ji je bilo krmilo položeno v zibelko. Z ultralahkim letalom bo v dveh do treh mesecih preletela pet kontinentov in 52 držav. Ko se kolesa odlepijo od tal, se zame odpre čisto drug svet, neopisljiv in čudovit, pravi mlada pilotka, ki sovrstnice navdušuje nad znanostjo in tehnologijo.

