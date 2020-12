19-letna Srbkinja proglašena za model Evrope leta 2020

Isidora Bogdanović, 19-letna Srbkinja, rojena v Beogradu, je prejela laskavi naziv. Postala je model Evrope leta 2020. Lepotica je končala pravno šolo in si šolanje želi na fakulteti političnih ved.

Isidora govori angleško, želi pa si usvojiti še španščine. Sicer izjemno rada bere, je pa navdušena tudi nad psihologijo. A Isidore ne zanimajo le knjige, rada se tudi športno udejstvuje.

Kar šest let je trenirala odbojko in prav temu športu se lahko zahvali za zavidanja vredno postavo ter disciplino, ko pride do prehranjevanja. Odbojko je sicer opustila, je pa šport še vedno njena strast, zato redno obiskuje fitnes.