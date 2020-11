19-letni Britanec, ki je visel z najvišje hrvaške zgradbe, zdaj objavil video podviga

Spomnimo: Najstnik je z dimnika, visokega 340 metrov, visel z eno roko in delal vzgibe. Vmes je navdušeno gledal v brezno pod seboj in povedal, da še nikoli ni bil tako visoko. Že takrat je povedal, da mu je vzpon vzel veliko moči, zato je naredil le nekaj vzgibov, saj ni želel tvegati popuščanja moči. "Še nikoli nisem bil tako visoko, kakšna pošastna zgradba je to," je povedal Adam in dodal, da se je vzpona udeležil na pobudo hrvaškega prijatelja. Prijatelja ne bo razkrinkal, saj ščiti njegovo identiteto, je pa povedal, da sta za vzpon potrebovala dve uri, nato sta šest ur počivala, da bi Adam lahko nabral novih moči in izvedel vzgibe. Na dimnik sta se odpravila ob 2. uri zjutraj, saj sta se lahko le tako izognila delavcem.