19-letni Britanec visel z najvišje zgradbe na Hrvaškem in izvajal vzgibe

Britanski najstnik Adam Lockwood se je na vrh dimnika elektrarne odpravil s hrvaškim prijateljem. Za vzpon sta potrebovala dve uri. "Nekaj je v tem, ko se povzpnem tako visoko in obvisim nad tlemi. To počnem zase, zato, ker lahko," je dejal.

"To sem jaz, visim na konicah prstov z zarjavelega trama 340 metrov nad tlemi. Vzpon je bil naporen in mi je pobral večji del moči, zato sem malce težje izvajal vzgibe in se ustavil, preden bi bilo preveč. Moram reči, da je vse skupaj precej 'kul' za moje najvišje visenje do zdaj."

Dvojec je vzpon začel ob drugi uri zjutraj, saj sta se plezalca želela izogniti delavcem. Za vzpon na vrh sta potrebovala približno dve uri in pol, nato pa si je Lockwood moral odpočiti. Kot je povedal, mu je plezanje pobralo večino moči. Preden je izvršil zaključno dejanje, si je vzel šest ur počitka.

Lockwood je znan po svojih vrtoglavih podvigih. V zadnjih dveh letih je preplezal številne dimnike elektrarn in stolpnice po Evropi. Nazadnje je šokiral v Španiji, ko je bos in (seveda) brez plezalne opreme splezal na 147 metrov visoko stolpnico in prav tako 'zabingljal' z roba.

"Verjamete ali ne, ob takšnih stvareh ne čutim niti malo adrenalina, prav nič. Zgolj nekaj malo stimulacije v možganih. Predstavljajte si, kako težko torej najdem stvari, ki me stimulirajo."

Iz hrvaške Elektroprivrede so že sporočili, da ugotavljajo, kako se je mladeničema uspelo povzpeti na vrh dimnika in kje so v tistem času bili varnostniki.