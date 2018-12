Drugo najbolj iskano 'porno' geslo je Fortnite!?

V iztekajočem se letu je eno od zanimivih dejstev zagotovo to, da je videoigra Fortnite drugo najbolj iskano geslo na spletnem portalu Pornhub. In katero geslo je bilo najbolj iskano? Kaj so iskale ženske in kaj moški?

Pornozvzeda Stormy Daniels, ki je zaslovela z domevno afero z Donaldom Trumpom, je bila najbolj iskano geslo v preteklem letu na Pornhubu ... FOTO: Profimedia

Lahko bi dejali, da je človeška rasa zares nadkrila samo sebe, če upoštevamo, da je drugo najbolj iskano "porno" geslo na portaluPornhub v iztekajočem se letu Fortnite, priljubljena videoigrica. Na omenjeni strani vsako leto naredijo pregled preteklega leta in letos je bila na vrhu iskanja Trumpov spodrsljaj, prostitutka Stormy Daniels. Na tretjem mestu je HD tehnika 4K, na četrtem izraz "romantično", na petem "trans", na šestem "zunaj" (outdoors), na sedmem "tetovaže", na osem platforma "Tinder", na devetem "Bowsette" (ženska različica negativke iz franšize Super Mario) in na desetem "trojček" (threesome). ... videoigrica Fortnite pa je bila drugo najbolj iskano geslo. FOTO: You Tube Leta 2018 je imel sicer portal Pornhub 33,5 milijarde obiskov, kar je v povprečju 92 milijonov na dan, skoraj 4,8 milijona naloženih posnetkov pa je dovolj, da bi jih lahko gledali neprestano 115 let. Američani sicer ob enem obisku preživijo na strani dobrih deset minut – med njimi je 27 odstotkov Američank, kar je pod svetovnim povprečjem (29 odstotkov). Ženske so največkrat vtipkale geslo "lezbično", moški pa "japonsko".