20 stopinj in zmerno oblačno ... pa srečno mladoporočencema

"Lep dan in lokacijo so izbrali svatje," so zapisali na Arsu, ko so na Twitterju objavili fotografijo, ki pod drogom s slovensko zastavo prikazuje več vrst stolov, obrnjenih proti oboku z belo vlečko.

Ob tem seveda niso mogli mimo svoje poklicne deformacije, zato so nanizali še vremenske podatke: "20 stopinj Celzija, rahlo vetrovno, zmerno oblačno." Ženinu in nevesti pa so tudi čestitali in jima zaželeli srečo.

Poroka z razgledom

Njihova meteorološka postaja stoji na vrhu hriba, ki leži severno od Sevnice in nudi razgled na Posavje in Dolenjsko, pa tudi na daljni Snežnik in Julijske Alpe, v lepem vremenu se vidi celo Triglav. Tam sta tudi dve planinski koči.

Leta 1905 ustanovljeno Planinsko društvo Lisca Sevnica pojasnjuje, da je dostop iz več različnih smeri mogoč peš ali s kolesom, pa tudi z osebnim vozilom in avtobusom. Prva poroka na Lisci se je sicer zgodila šele pred osmimi leti, je razvidno z njihove spletne strani. 16. julija 2014 je Sevničanka večno zvestobo tam obljubila svojemu srčnemu izbrancu iz Francije.