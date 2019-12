22-letna Bolgarka želi imeti največje ustnice na svetu

22-letna Bolgarka Andrea Ivanova zaradi svojega kontroverznega videza že dlje časa polni naslovnice tujih tabloidov. Na svojem uradnem Instagram profilu je doslej objavila kopico fotografij, na katerih je pokazala svoje močno povečane ustnice in priznala, da bo z vbrizgavanjem polnil nadaljevala tudi v prihodnosti. Njena največja želja je postati lastnica največjih ustnic na svetu, v ta namen pa je doslej prejela že več kot 15 injenkcij s hialuronsko kislino. Priznala je, da je kot deklica sanjala o tem, da bi bila podobna Barbiki.

Today Online poroča, da so njene ustnice že zdaj vsaj trikrat večje, kot so bile nekoč, za dosedanje tretmaje pa naj bi odštela približno 2.200 evrov. Ivanova je povedala, da se bo na tretma odpravila vsakič, ko bo videla, da so se njene ustnice začele manjšati.

''Zdaj sem lepša, kot sem bila prej. Z večjimi ustnicami sem bolj srečna in zdi se mi, da mi bolj pristojijo kot majhne. V Bolgariji so velike ustnice trend. Obiskala sem skoraj vse estetske klinike v Sofiji in prestala vbrizgavanje skoraj vseh vrst polnil ... ,''je novembra letos izjavila za tabloid Shared.