25-letnica rodila deveterčke, dva otroka več, kot pričakovano

25-letnica iz Malija je rodila devet otrok - dva več, kot so jih sicer zdravniki zaznali ob pregledu z ultrazvokom. Kljub temu da med in po porodu večjega števila dojenčkov pogosto pride do zapletov, so vsi otroci zdravi.

Zdravniki so pričakovali, da bo Halima Cisse rodila sedem otrok, saj so tako pokazali pregledi z ultrazvokom. Dejstvo, da sta na svet prijokala dva otroka več, je tako presenetilo tudi zdravnike. icon-expand 25-letnica je pred porodom najprej dva tedna preživela v bolnišnici v malijski prestolnici Bamako, nato pa so jo, ker so zdravniki ocenili, da potrebuje specialistično zdravstveno oskrbo, pet tednov pred porodom prepeljali v Maroko, poroča BBC. Pet deklic in štiri dečke je v torek rodila s carskim rezom. Kot pravi malijska ministrica za zdravje Fanta Siby, so vsi zdravi. Rojstvo deveterčkov je sicer zelo redek pojav, zapleti med in po porodu pa se pogosto končajo s smrtjo katerega od otrok. Prav zaradi strahu pred zapleti je vlada posredovala in omogočila porod v Maroku. Malijska ministrica za zdravje je ob uspešnem porodu čestitala zdravniškima ekipama v obeh državah. Mati naj bi se z vsemi devetimi otroki domov vrnila čez nekaj tednov. Nekaj zmede glede vesele novice pa je povzročil tiskovni predstavnik maroškega ministrstva za zdravje Rachid Koudhari, ki je dejal, da o porodu deveterčkov ne ve ničesar, poroča tiskovna agencija AFP. icon-expand