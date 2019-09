25 turistično zanimivih krajev, kjer turistov skorajda ni

Vas motijo prenatrpani turistični kraji in se vam zdi, da je danes že povsod enostavno preveč turistov? Morda pa izbirate napačne kraje za potovanja, na svetu so namreč še vedno kraji, kjer boste redko srečali množice turistov in kjer bodo obiskovalcev veseli.

Kontrast med najbolj in najmanj obiskanimi kraji na svetu je izrazit, pa to ni nujno povezano z naravnimi lepotami in zanimivostmi, ki jih ponujajo. Leta 2017 je Francijo obiskalo skoraj 87 milijonov turistov z vsega sveta. Istega leta je idilična državica Tuvalu na jugu Tihega oceana zabeležila zgolj okoli 2000 turistov iz tujine. A tisti, ki so to otoško državo obiskali, so lahko na plažah ali celo manjših otokih uživali povsem sami. Preverite, katere so še tiste države in kraji, ki so po podatkih Svetovne turistične organizacije Združenih narodov najmanj obiskani, a vseeno vredni obiska. 1. Tuvalu Tuvalu je otoška država v Tihem oceanu, četrta najmanjša neodvisna država po številu prebivalcev za Vatikanom. Obsega več kot 100 majhnih otočkov, otočje pa je eno najbolj izoliranih držav na svetu. Ima le eno letališče na glavnem otoku Funafuti, od tam pa se lahko popotniki z ladjami odpeljejo na manjše otoke, kjer lahko najdejo kotičke le zase. Vendar pa otočje ogroža naraščajoča gladina morja. V letu 2017 je državo po uradnih podatkih obiskalo le okoli 2000 mednarodnih turistov.

Plaža na Funafutiju, glavnem otoku Tuvaluja. FOTO: Dreamstime

2. Kiribati Oceanijska otoška državica Kiribati leži relativno blizu turistično bolj obiskanega Fidžija, saj je od njega oddaljena okoli 2200 kilometrov. Kljub temu pa jo obišče zelo malo turistov. Toda, tisti, ki so odpotovali tja, ne morejo prehvaliti gostoljubja domačinov. Vseh 33 atolov, ki jo sestavljajo, je razpršenih prek 3800 kvadratnih kilometrov v bližini ekvatorja. Kiribati je leta 2016 obiskalo okoli 6000 mednarodnih turistov.

Republika Kiribati je oceanijska otoška država v srednjem tropskem Tihem oceanu. FOTO: Dreamstime

3. Marshallovi otoki Minimalistične kopalke, ki jim pravimo bikini, so dobile svoje ime po enem izmed atolov te otoške države v mikronezijski regiji Tihega oceana. Marshallovi otoki so znani tudi zaradi jedrskih preizkusov, ki so jih ZDA izvajale na otočku Enewetak. Danes je atol Bikini znan kot eden najbolj spektakularnih potapljaških krajev. Na morskem dnu ob njegovih obalah je namreč več kot deset potopljenih ladij, med drugim tudi letalonosilka USS Saratoga. Mednarodnih turistov je bilo v letu 2017 le 6000.

Marshallovi otoki, predvsem atol Bikini, je raj za potapljače. FOTO: Dreamstime

4. Monserat Monserat (angleško Montserrat) je vulkanski otok v Malih Antilih v Karibskem morju, ki ima status odvisnega ozemlja Združenega kraljestva. Ime je dobil po gori blizu Barcelone, poimenoval pa ga je Krištof Kolumb, ki je otok odkril leta 1493. V 90. letih je v vulkanskih izbruhih glavno mesto otoka Plymouth prekrila debela plast pepela in vulkanskih kamnin. Turisti, ki na otok prispejo z letalom ali s trajektom z bližnje Antigve, si lahko ogledajo posledice vulkanskih izbruhov in uživajo na novonastalih plažah. V letu 2017 je Monserat zabeležil 8000 tujih turistov.

Turisti si lahko iz helikopterja ogledajo ostanke nekdanje prestolnice Monserata, ki ga je prekrila debela plast lave. FOTO: Dreamstime

5. Niue Niue je ena najmanjših držav na svetu, ki leži v Južnem Tihem oceanu in zaseda istoimenski ognjeniški otok, znan tudi pod vzdevkom "Polinezijska skala". Leži okoli 2400 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije, v trikotniku med Tongo, Samoo in Cookovimi otoki. Niue nima tipičnih dolgih ravnih peščenih plaž, pač pa je njegova obala nagubana, skalnata in poraščena. Od julija do oktobra je na otoku "sezona grbastega kita", ki v toplih vodah v bližini otoka skotijo mladiče in se jih lahko opazuje s kopnega. Prav tako se lahko obiskovalci tukaj v spremstvu vodičev celo približajo grbavcem in ob njih plavajo. Leta 2017 je otok obiskalo 10.000 turistov.

Ena od znamenitosti otoka Niue je zaliv Limu Pools, ki je raj za snorklanje. FOTO: Dreamstime

6. Ameriška Samoa To otočje z visokim gorovjem in kristalno čisto vodo je edino ameriško ozemlje na južni polobli. Leži severovzhodno od Fidžija. Otočje je zanimivo za trekinge in raziskovanje nacionalnega parka, ki je med drugim dom leteče lisice oziroma orjaškega netopirja. Njegova krila se raztezajo skoraj meter v širino, prehranjuje pa se večinoma s sadjem. Otočje si je v letu 2017 ogledalo okoli 20.000 turistov.

Današnja Ameriška Samoa je bila prvotno naseljena že do 1000 pr. n. št., evropski raziskovalci pa so jo dosegli v 18. stoletju. FOTO: Dreamstime

7. Solomonovi otoki Na teh rajskih otokih so se med drugo svetovno vojno odvijale številne borbe in še desetletja pozneje o spopadih pričajo zarjaveli tanki, ki jih prerašča džungla. Na morskem dnu so potopljena letala, tankerji in podmornice, ki so si na njih nov dom našle korale. Za popotnike, ki radi pogledajo pod gladino morja, so tako ti otoki prava poslastica za raziskovanje globin. V letu 2017 si je otoke ogledalo le 26.000 turistov.

Potapljač raziskuje potopljeno ladjo ob Solomonovih otokih FOTO: Dreamstime

8. Komori Komori, ki so ujeti med Madagaskarjem in Mozambikom, imajo takšno kristalno vodo in bele plaže, kot so tiste, ki turiste privabljajo na Sejšele. Toda, s to razliko, da je tukaj zelo malo turistov in je otočje posledično tudi manj razvito. Zaradi številnih aromatičnih rastlin, ki jih tukaj še od časa francoske kolonizacije gojijo za potrebe parfumske industrije, se je Komorov prijelo tudi ime "Parfumski otoki". V času cvetenja se zato na otokih širijo čudovite vonjave. Turistov, ki so obiskali Komore, je bilo v letu 2017 28.000.

Komori so ujeti med Madagaskarjem in Mozambikom. FOTO: Dreamstime

9. Sveti Tomaž in Princ Otoki Svetega Tomaža in Princa (São Tomé and Príncipe) kar prekipevajo od endemičnih rastlinskih in živalskih vrst. Nekoč so bile tukaj plantaže kavovca, zdaj pa otoke prekriva gosta džungla. Orjaške begonije zrastejo več metrov v višino, obiskovalci pa lahko občudujejo na stotine vrst orhidej in ptic različnih barv. Gre za pravo pašo za oči, zaradi svoje bioraznolikosti pa je manjši otok Princ pod Unescovo zaščito. Tukaj znanstveniki še vedno odkrivajo nove vrste rastlin in živali. Leta 2016 je otočje zabeležilo 29.000 tujih turistov.

Vrh Cao Grande na Svetem Tomažu in Princu FOTO: Dreamstime

10. Federativne države Mikronezije Če bi radi preživeli en dan na vsakem otoku Federativne države Mikronezije, bi si morali vzeti več kot leto in pol časa. Sestavljajo jih namreč 607 otočkov, vendar skupaj merijo le okoli 430 kvadratnih kilometrov, razmetani pa so na 4,2 milijona kvadratnih kilometrov morske površine. Večina otokov ni poseljenih. Na največjem otoku Pohnpei je znamenito arheološko najdišče Nan Madol, kjer lahko popotniki občudujejo palače iz bazalta in templje, ki so bili zgrajeni v obdobju med letoma 1200 in 1500. Otočje je leta 2016 obiskalo le približno 30.000 turistov.

Na otoku Pohnpei turiste privablja zanimivo arheološko najdišče Nan Madol. FOTO: Dreamstime

11. Džibuti Džibúti je obmorska država na Afriškem rogu v vzhodni Afriki, na stičišču Rdečega morja in Adenskega zaliva. Čeprav je ozemlje Jemna na Arabskem polotoku oddaljeno le 20 kilometrov, meji pa na Somalijo, Etiopijo in Eritrejo, velja ta mala državica za oazo miru sredi nemirnega območja. In zaradi svoje izjemne pokrajine, zaradi katere se lahko zdi, kot da smo na drugem planetu, dolgih plaž in slanih jezer Assal in Abbe se počasi prebija na turistični zemljevid. Tudi zato, ker lahko obiskovalci tam v naravnem okolju opazujejo roza flaminge. V letu 2010 so zabeležili 51.000 obiskovalcev, večina v državo pride zaradi poslovnih potovanj.

Džibuti predstavlja raj za vse turiste, ki si želijo samote. FOTO: Dreamstime

12. Sierra Leone Ta obmorska država v Zahodni Afriki je v zadnjih desetetjih doživela kar nekaj udarcev: od državljanske vojne do izbruhov ebole. Vendar pa se v zadnjih letih Sierra Leone počasi postavlja na noge. Obiskovalci lahko uživajo na slikovitih plažah in opazujejo nekatere zanimive živali, kot so morske želve in pritlikavi povodni konji. Tamkajšnje oblasti so pred kratkim napovedale, da si želijo izboljšati mednarodni ugled ter v prihodnje stavijo na turizem kot glavni vir prihodkov. Še posebej njihovi otočki imajo velik potencial za ekoturizem. Število tujih potnikov, ki so obiskali Sierro Leone v letu 2016, je bilo okoli 54.000.

V Sierri Leone si želijo, da bi v naslednjih desetletijh bil turizem ena od vodilnih industrij v državi. FOTO: Dreamstime

13. Gvineja Še ena obmorska država v Severozahodni Afriki bi lahko v prihodnjih letih izkoristila svoj turistični potencial, saj ima ene najbolj slikovitih pohodniških poti. V Gvineji izvirajo vse velike reke Zahodne Afrike: Niger, Senegal in Gambija, zato pohodniki med potepanjem občudujejo izjemne slapove in globoke kanjone. V letu 2016 je Gvinejo obiskalo okoli 60.000 popotnikov.

Slapovi Sala v bližini kraja Conakry v Gvinejji. FOTO: Dreamstime

14. Tonga Arhipelag, na katerem domuje Kraljevina Tonga, leži v Južnem Tihem oceanu, južno od Samoe in vzhodno od Fidžija. Je na približno tretjini poti med Novo Zelandijo in Havaji. Otočje ponuja številne skrite kotičke, rajske plaže in bogato poraščeno pokrajino, kjer so doma veliki netopirji. Nekateri otočki so dosegljivi le z lesenimi ladjicami. Na glavnem otoku Tongatapu se oceanski valovi razbijajo ob mogočne klife in ustvarjajo enkraten naravni šov, ki obiskovalcev ne pusti ravnodušnih. Število obiskovalcev v letu 2017 je bilo 62.000.

Turisti opazujejo razbijanje valov ob obalah glavnega otoka Tongatapa. FOTO: Dreamstime

15. Angvila Britansko čezmorsko ozemlje Angvila v Karibih, sicer znano kot davčna oaza, je tudi turistično zelo perspektivno. S tem, ko so turizem omejili na nekaj luksuznih letovišč, so ohranili preostali del otočja precej nedotaknjen in posledično neobiskan. A če imate malce več pod palcem, si lahko tukaj privoščite uživanje na plažah brez gneče. V letu 2017 je Angvilo obiskalo 68.000 tujih potnikov.

Randezvous Bay ponuja kilometre peščene plaže, kjer se ne boste prerivali z drugimi turisti. FOTO: Dreamstime

16. Vzhodni Timor Demokratična republika Timor-Leste oziroma Vzhodni Timor je otoška država v Jugovzhodni Aziji. Država obsega vzhodno polovico otoka Timor, bližnja otoka Atauro in Jaco ter politično eksklavo Vzhodnega Timorja – Oecussi-Ambeno, ki leži na zahodni strani otoka in jo obkroža indonezijski Zahodni Timor. Pred leti je Vzhodni Timor polnil naslovnice zaradi spopadov, ki so tam potekali v času, ko se je državica osamosvajala. Je namreč ena zadnjih držav, ki se je otresla kolonialnega statusa in hkrati prva samostojna država, ki je nastala v 21. stoletju. Gore, ki so nekoč nudile zavetje uporniškim silam, so zdaj postale poligon za adrenalinske navdušence, ki se z gorskimi kolesi podajo na petdnevno dirko Tour de Timor. Zahtevna trasa kolesarje pelje po divjini, gorskih vršacih in skozi odročne vasice. Ker država še ni toliko obiskana in razvita, kolesarji med raziskovanjem pokrajine avtomobilov skorajda ne srečajo. Število turistov se iz leta v leto povečuje, a še vedno je precej nizko, saj so jih v letu 2017 našteli 74.000.

Vzhodni Timor je najmlajša in precej nepoznana azijska država. FOTO: Dreamstime

17. Sveti Vincencij in Grenadine Otočje Sveti Vincencij in Grenadine (St. Vincent and the Grenadines) je prvo mednarodno letališče dobilo šele leta 2017. Država v Karibskem morju je sestavljena iz drobnih otočkov, ki jim pravijo Grenadine, ter večjega otoka Sveti Vincencij na severu. Doslej so turisti na otočje prihajali le s trajekti, križarkami ali zasebnimi jahtami. V letu 2017 je državo obiskalo 76.000 tujih gostov.

Pogled na otok Sveti Vincencij FOTO: Dreamstime

18. San Marino Državica sredi Italije obsega le 61 kvadratnih kilometrov. Ustanovljena je bila leta 301 in je edina preživela italijanska mestna država ter najstarejša republika na svetu. Legenda pravi, da je državico ustanovil kamnosek sveti Marino z Raba. Leži na gori Monte Titano in ima po podatkih iz leta 2003 le okoli 4493 prebivalcev. Nad mestom bdijo tri trdnjave, ki so tudi zaščitni znak mesta in države San Marino. Z le okoli 78.000 obiskovalci (leta 2017) velja za eno najmanj obiskanih evropskih držav.

San Marino je po številu obiskovalcev najmanj obiskana evropska država, a kljub temu zaradi njene majhnosti se lahko zgodi, da boste tam srečali veliko turistov. FOTO: Dreamstime

19. Dominika Dominika, karibska državica, ki je del zveze Commonwealth, leži v Malih Antilih med dvema francoskima kolonijama, severno od Martinika in južno od otoka Gvadelupe. Pod njeno džunglo brbota devet aktivnih ognjenikov, zaradi katerih je otok posejan z vrelci. Prav vulkanska pokrajina pritegne avanturistične obiskovalce. Tukaj bodo nekaj zase našli občudovalci karibskih plaž, pa tudi tisti, ki radi svoja potovanja preživljajo bolj aktivno, saj ponuja veliko možnosti za treking. V letu 2017 so zabeležili okoli 79.000 tujih gostov.

Planinec hodi po robu nad "Dolino opustošenja" (Valley of Desolation) v Dominiki. Otok je znan po izjemni in neokrnjeni naravi. FOTO: Dreamstime

20. Lihtenštajn Majhna celinska Kneževina Lihtenštajn leži med Švico na zahodu in Avstrijo na vzhodu. Kot gorska država je priljubljeno središče za zimske športe. Je ena od dveh držav na svetu, ki je obdana samo z državami, ki so prav tako obdane samo z drugimi kopenskimi državami (druga takšna država je Uzbekistan). A turisti v to državo prihajajo zaradi njenih gorskih poti in slikovitih gradov. Eden za turiste najbolj privlačnih krajev je Vaduz, ki mu "kraljuje" grad Gutenberg. Državico po podatkih iz leta 2017 obišče okoli 79.000 turistov.

Grad Gutenberg v Lihenštajnu je obkrožen s čudovitimi vrtnicami, ki kraju dajejo dodaten čar. FOTO: Dreamstime

21. Vanuatu Sanjate o belih peščenih plažah, obdanih s palmami in turkiznem morju? Takšnih plaž ne manjka v še eni otoški državi Vanuatu v Južnem Tihem oceanu. Otočje je vulkanskega izvora in leži zahodno od Avstralije, med Novo Kaledonijo in Fidžijem. Na otoku Tanna obiskovalce privlači eden najlažje dostopnih in najbolj aktivnih vulkanov na svetu Mount Yasur. O njem je pisal tudi angleški raziskovalec James Cook, ko je leta 1774 opazoval njegov izbruh. Na otoku Pentecost pa vse več obiskovalcev pritegne zanimiv ekstremni šport domorodcev oziroma ritual "nagol" – nekakšni skoki iz višine. Moški in fantje splezajo na 30 metrov visok lesen stolp, nato pa skočijo z njega, pri tem pa so le okoli stopal privezani z ovijalkami. Otočje postaja za turiste vse bolj zanimivo, v letu 2017 so tako zabeležili že 109.000 tujih gostov.

Vanuatu zaradi svojih posebnosti pritegne vse več turistov, ki si želijo oddiha na rajskih plažah, pa tudi tiste, ki bi radi od blizu občudovali aktivni vulkan. FOTO: Dreamstime

22. Sveti Krištof in Nevis Sveti Krištof in Nevis (St. Kitts and Nevis) sta otoka z značilno karibsko pokrajino. Ležita v Malih Antilih, približno na tretjini poti med Portorikom in Trinidadom in Tobagom. Na bolj oddaljenem otoku Nevisu se je rodil Alexander Hamilton, ameriški državnik in eden od ustanovnih očetov ZDA. Ravno zaradi tega dejstva otok privablja veliko ameriških turistov in se turizem vse bolj razvija. A otok je dovolj prostoren, da lahko najdete tudi bolj skrite kotičke. Število tujih gostov je bilo 114.000 v letu 2017.

Otoka ležita v Malih Antilih in ponujata značilno karibsko pokrajino. FOTO: Dreamstime

23. Nova Kaledonija Lagune Nove Kaledonije so prava izbira za vse, ki radi na potovanjih jadrajo, se potapljajo ali zgolj plavajo v kristalno čistem morju in poležavajo na plažah. Je otok v jugozahodnem delu Tihega oceana, ki ima od leta 1998 status francoskega čezmorskega ozemlja. Otočje je znano po svoji biotski raznovrstnosti: v njegovih vodah živi več deset vrst morskih psov, drugih velikih rib in morske želve. Tam je tudi tretji največji koralni sistem na svetu. Prav zato je kar 95 odstotkov morske površine okoli Nove Kaledonije zaščitene. V primerjavi z nekaterimi bolj oddaljenimi otoki v Tihem oceanu, je Nova Kaledonija precej lažje dosegljiva zaradi dobrih letalskih povezav z Avstralijo in Novo Zelandijo. V letu 2017 je Novo Kaledonijo obiskalo 121.000 tujih obiskovalcev.

Pogled na eno od lagun v Novi Kaledoniji, ki je pod Unescovo zaščito. FOTO: Dreamstime

24. Eritreja Prva asociacija na Eritrejo so morda spopadi, revščina in izolacija. Toda, ta nekdanja italijanska kolonija na severovzhodu Afrike ima svojo pestro kulturo in izjemno pokrajino, ki se razteza od puščavskega gorovja do dolge obale ob Rdečem morju. Medtem ko zaradi določenih varnostnih zadržkov odsvetujejo potovanja v posamezne dele države, predvsem na obmejna območja, pa popotniki vse bolj pogumno spoznavajo lepote te obmorske države. Prestolnica Asmara je še posebej zanimiva za vse arhitekturne navdušence, saj tam lahko občudujejo dobro ohranjene modernistične stavbe iz konca 19. in začetka 20. stoletja, ko je država bila pod italijansko okupacijo. Ravno zaradi te dobre ohranjenosti arhitekture je prestolnica pod Unescovo zaščito. Državo je v letu 2016 obiskalo 142.000 popotnikov.

Orjaški fikus Daar Sykomoro, simbol Eritreje. FOTO: Dreamstime

25. Moldavija Moldavija je celinska država v Vzhodni Evropi, med Romunijo na zahodu in Ukrajino na vzhodu. Čeprav vina iz te države niso tako znana in cenjena kot denimo francoska, pa ima ta dežela več kot 5000-letno tradicijo vinarstva in celo nacionalni dan vina. Ljubitelji vina si lahko ogledajo najdaljšo vinsko klet in največjo vinsko zbirko na svetu, ki se je z več kot 200 kilometri podzemeljskih tunelov zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov. V letu 2017 je Moldavijo, ki velja za eno najmanj obiskanih evropskih držav, obiskalo okoli 145.000 turistov.