VIDEO: 250 km/h, dva predora in en nor pilot

Costa se je na to misijo pripravljal dolgo časa, treniral je tudi v poletnih mesecih v Mariboru, predvsem natančno in nizko letenje. Tokrat pa je naredil skoraj nemogoče in z akrobatskim letalom Zivko Edge 540 začel polet v enem predoru in pospeševal skozi drugega do zelo visoke hitrosti. Pri tem se je moral boriti z vetrom, živci in predorom, ki je bil le nekoliko širši od njegovega letala.

Costa je let opisal: "Zdelo se je, da se vse dogaja zelo hitro, toda ko sem izstopil iz prvega predora, se je letalo zaradi bočnega vetra začelo premikati v desno, v moji glavi pa se je v tem trenutku vse upočasnilo. Odzval sem se in se osredotočil le na to, da letalo vrnem na pravo pot, ko vstopim v drugi predor. Potem se mi je v glavi vse pospešilo."