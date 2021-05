29-letni Britanec se je v enem dnevu 64-krat zapeljal na vlakcu smrti

Na dan njegovega podviga je močno deževalo, a to Evansa ni odvrnilo od cilja. Vožnje so se vrstile druga za drugo, 29-letnik pa si ni vzel niti odmora za hrano ali stranišče. Tako mu je v zgolj šestih urah uspelo preseči rekord, saj je v tem času opravil kar 64 voženj oziroma povprečno okoli 10 voženj na uro. Vsaka vožnja pa traja 80 sekund.

Sean Evans iz kraja Stoke-on-Trent v Angliji je ljubitelj adrenalinskih voženj v zabaviščnih parkih. Čeprav trpi za vrtoglavico, zaradi česar ne more voziti avtomobila, mu vlakci smrti začuda ne predstavljajo večjih težav. Naravnost uživa v gravitacijskih pospeških in hitrosti.

"Prišel sem tja ob 9.30, še preden so se vožnje odprle ob 10. uri, in se ves čas vozil na vlakcu Nemesis, vse do 16. ure. Ko so se vlakci zaprli, sem ravno opravil 63. vožnjo, a mi je osebje pustilo, da sem se zapeljal še zmagovalni krog," je po poročanju britanskega časnika Metro dejal Evans.

"Dvig na vrh proge je bil edini čas, ko sem lahko zadihal in to je bil najbolj sproščujoč del dneva," pravi rekorder, ki je svojo avanturo opisal kot zabavno, a zelo intenzivno.

Razen tega pa, kot je dejal, ni imel v zabaviščnem parku nobenega posebnega tretmaja. Osebje ga ni spustilo mimo vrste, mu je pa pomagalo pri štetju voženj in ga spodbujalo pri njegovem izzivu. "Mislili so, da sem nor, ker sem se tolikokrat zapeljal z vlakcem Nemesis," je prepričan.

Sean priznava, da je bila to zelo naporna izkušnja, vendar pa je v njej zelo užival. Počutil se je dobro, vse dokler ni prišel domov. "Ko sem prišel domov, je bilo vse v redu, dokler nisem spustil glave na blazino in se mi je začelo vrteti v glavi. Bil sem zelo omotičen, kot bi imel mačka, a brez alkohola," je opisal. A ga to ni prestrašilo. Adrenalinski "maček" je minil in 29-letnik se je v zabaviščni park znova odpravil že naslednji dan.