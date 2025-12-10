310 let zmote? Znanstveniki odkrili pravi vzrok smrti Sončnega kralja

Znanstveniki verjamejo, da so odkrili pravi vzrok smrti nekdanjega francoskega kralja Ludvika XIV. , enega najbolj znanih evropskih monarhov v zgodovini. Kar tri stoletja je namreč veljala teorija, da je Sončni kralj , kot so ga tudi imenovali, umrl zaradi gangrene.

S preučitvijo delčka njegovega mumificiranega srca so zdaj ugotovili, da bi nekdanji francoski kralj lahko umrl zaradi kronične kožne bolezni, imenovane kromoblastomikoza. Znanstveniki so v njegovem srcu namesto bakterij, ki povzročajo gangreno, odkrili glivice, ki povzročajo omenjeno bolezen, je poročal francoski medij Le Parisien.

Gre za podkožno okužbo, ki jo povzročajo glivice. Omenjene bolezni v začetku 18. stoletja, ko je Ludvik umrl, še niso poznali.

"Natančen medicinski vzrok njegove smrti je dodaten element za razumevanje zadnjih trenutkov vladarja, da si lahko predstavljamo, ali je trpel ali umrl mirno," je za britanski The Times dejal patolog Philippe Charlier, ki je vodil preiskavo. To sta sicer odobrila Ludvikova neposredna potomca, Jean d'Orléans, vodja Orléanske hiše, in Ludvik Alfonz Burbonski, vodja rodbine Bourbonov.

Ludvik XIV. še vedno velja za kralja, ki je najdlje vladal v vsej evropski zgodovini. Na čelu francoske kraljevine je bil med letoma 1643 in 1715, krono pa je nosil dve leti dlje kot britanska kraljica Elizabeta II. Znan je bil po razkošnem življenjskem slogu. V času njegovega vladanja so zgradili palačo v Versaillesu, kot jo poznamo danes. Srce Sončnega kralja še vedno hranijo v pariški baziliki Saint-Denis.