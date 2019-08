35 centimetrov: 16-letnik ima največja stopala med najstniki

Čevljev njegove številke ne prodajajo v trgovinah, zato mora kupovati posebej izdelane čevlje. Par čevljev, narejen le zanj, stane okoli 1200 evrov, je dejala njegova mama. Dodala je, da so njegovi tesarski delovni čevlji še dražji in da stanejo tudi do 1800 evrov.

Motza je imel izjemno velika stopala že ob rojstvu. Ko so takrat želeli narediti odtis njegovih stopal, ki so merila 9,5 centimetrov, so bila ta prevelika za odtisno ploščo, se še spominjajo njegovi starši.