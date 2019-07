400.000 ljudi bo jurišalo na obrambo Območja 51 in si ogledalo Nezemljane

Na Facebooku se je pojavil dogodek, katerega namen je bil zgolj internetna zabava za prijatelje: Da v dovolj velikem številu izvedejo juriš na skrivnostno Območje 51, kjer po številnih teorijah zarote skrivajo trupla Nezemljanov in njihovo tehnologijo.

Dogodek se imenuje "Juriš na Območje 51, vseh ne morejo zaustaviti" in vabi na tisoče somišljenikov z vsega sveta, da se pridružijo križarskemu pohodu za resnico. Dobili se bodo pri kiosku za spominke, kjer bodo uskladili taktike in z japonskim stilom naruto prebili obrambno črto Območja 51. Za vse, ki ne veste, kako je videti tek naruto, ki izhaja iz japonske anima serije Naruto:

Šlo naj bi za najhitrejšo vrsto teka, ki tekača tudi zaščiti pred nevarnimi zadevami, kot bi po vsej verjetnosti bili izstrelki, ki bi jih poslale straže pred vhodi v Območje 51. Dogodek je seveda lažen, a postavlja v ospredje na trenutke neverjetno naivnost nekaterih ljudi na internetu, ki verjamejo, da se bo to res zgodilo in v komentarjih dajejo svoja mnenja. Med drugim opozarjajo, da ni vredno uničevati nekaj človeških življenj za napad na oporišče, spet drugi pa pravijo, da je "resnica tam zunaj," in da je nekaj človeških življenj vrednih, da se razkrije ta največji misterij, tretji pa rišejo bojne načrte za napad stoletja. Seveda so se pridružili vsi možni teoretiki zarote, ki že širijo najboljše teorije zarote o Nezemljanih. Dogodek, katerega sporočila prijavljenih je res vredno prebrati.

Dokazi o obisku Nezemljanov Obstaja cela serija zgradb, poslikav in kipcev, za katere nekateri trdijo, da so dokaz, da so Nezemljani obiskali naš planet. Vsak četrti človek pa verjame, da so nas Nezemljani že obiskali. Po statistiki bo eden od štirih vprašanih odgovoril, da verjame, da so Nezemljani obiskali naš planet. Veliko pa jih verjame tudi, da so še zmeraj tu. Po neki klasifikaciji naj bi Zemljo obiskovali trije tipi Nezemljanov: sivi vesoljčki, reptili (kuščarji) in človeku podobni. Prestrezanje neznanega letečega predmeta v ZDA leta 2004

Med njimi naj bi bili tudi takšni, ki lahko spreminjajo obliko, a najbolj pogosti so menda sivi vesoljčki. Po nekaterih teorijah naj bi Nezemljani s kapitalističnim vplivanjem poskušali zasužnjiti človeštvo. Druga teorija pa govori, da za njimi stojijo prostozidarji, pravzaprav iluminati. Če verjamete v Nezemljane ali ne, pa je treba pogledati vesolje, ki je tako nepredstavljivo ogromno, da bi bilo dejstvo, da smo edina živa bitja v njem, bolj nenavadno kot to, da obstajajo tudi nezemeljske civilizacije. Zaznali skrivnostne radijske signale iz globokega vesolja Znanstveni vsako leto predstavijo različne skrivnostne signale, ki jih v tistem trenutku ne znajo pojasniti, a se v veliki večini primerov na koncu spozna, da je vzrok za signale narava. To pa še vedno ne ustavi ljudi, ki radi debatirajo o obstoju Nezemljanov. Znanstveniki so januarja zaznali 13 t. i. hitrih radijskih valov oziroma fast radio bursts – FRB, med njimi pa je tudi ponavljajoči se signal, ki naj bi izviral iz galaksije, oddaljene približno 1,5 milijarde svetlobnih let, piše v znanstveni razpravi, objavljeni v reviji Nature. Ponovil naj bi se šestkrat, domnevno iz iste lokacije. Radijske signale iz globokega vesolja so zaznali že večkrat, opazili so jih že okoli 60, a običajno so enkratni.

