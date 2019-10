400-kilogramsko bučo velikanko spremenil v čoln

Po besedah njegove žene si je Justin Ownbyod nekdaj želel pridelati bučo velikanko. Letos maja je tako posadil posebno seme iz lanske buče rekorderke, ki je tehtala več kot 770 kilogramov.

Ownby je iz pridelane buče pobral semena, nato pa so se z otroki odločili, da se malce pozabavajo. Odpravil se je do bližnjega ribnika, se vsedel v bučo in pričel veslati. Njegova žena je posnetek objavila na družbenem omrežju Facebook, video pa se je nato hitro razširil po ameriških medijih.