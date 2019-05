50. obletnico stripovskega junaka - Alan Ford teče častni krog

Stripovski junak Alan Ford je bralce osvojil s črnim humorjem, družbeno satiro, ironijo in nadrealizmom. Letos tako strip praznuje že 50 let, izjemno popularnost pa je dočakal prav v državah nekdanje Jugoslavije.

V Narodni galeriji so pripravili razstavo z naslovom Alan Ford teče častni krog, na kateri bo na ogled 162 originalnih stripovskih tabel, ki so nastale med letoma 1969 in 1975 oz. od 1. do 75. epizode. Z razstavo želijo prikazati ukoreninjenost stripa v slovenski kulturni prostor in obenem obeležiti 50. obletnico stripovskega junaka. Ljubljanska razstava je trenutno največja svetovna postavitev originalnih tabel stripa, leta 2017 so jih v Rimu predstavili 30. Prva številka stripa je izšla v Italiji leta 1969, točno pred 50 leti. V prvem obdobju med letoma 1969 do 1975 sta ga ustvarjala scenarist Luciano Secchi - Bunker in ilustrator Roberto Raviola - Magnus.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na ogled so originalne Magnusove risarske table. Sam je vse narisal v svinčniku, v tušu pa le do 15. epizode. Ustvarjalni tempo kreativnega para je bil tako hiter, da sta vsak teden zrisala in napisala eno epizodo stripa - 120 strani oziroma 240 sličic. Razstava zajema le table iz njunega skupnega obdobja ustvarjanja stripa, ki je trajalo do 75. epizode, ko je Magnus odšel na samostojno ustvarjalno pot. Vrnil se je le še za slavnostno 200. epizodo. Strip je že leta 1970 zaživel v Jugoslaviji v hrvaškem prevodu Nenada Brixya. V slovenskem prevodu Branka Gradišnika pa smo dobili strip šele leta 1993. "Malo je stripov ali sploh 'tujerodnih kulturnih izdelkov', ki so se tako zavlekli v pore takratne skupne jugoslovanske države in tu kljub političnim spremembam še vztrajajo. Alan Ford je eden izmed njih," je za spremljevalni katalog med drugim zapisal avtor razstave Rok Glavan.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Alan Ford je bralce osvojil s črnim humorjem, družbeno satiro, ironijo in nadrealizmom. "Ta strip ni politično korekten. Obdela bogate in revne, grde in lepe, suhe in debele, poštene in lopove. Nihče ni varen pred njegovimi bodicami," meni Glavan in dodaja, da strip danes "delajo zanimivega tudi aktualni politični in družbeni dogodki, ki postavljajo ta strip skoraj za preroka". Zanimivo je, da je Alan Ford izjemno popularnost dočakal prav v državah nekdanje Jugoslavije, medtem ko ni bil nikoli preveden v angleščino. Ta fenomen je v delu Cvetličarna v hiši cvetja razdelalLazar Džamić. Za katalog je zapisal, da je bil strip v Jugoslaviji veliko več kot uspešen. "Postal je kulten. Ugnezdil se je v vsakdanji jezik, prodrl je v kulturno delovanje. Povsem je postal naš." Po avtorjevem mnenju pravzaprav strip ni zgodba o Alanu Fordu, ampak pripoved o prebivalcih tega dela sveta: o njihovem načinu mišljenja, o tem, kako se soočajo z življenjem in z zgodovino.