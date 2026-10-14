Zanimivosti
59-letna Nemka celo nadstropje domače hiše spremenila v Bradavičarko
Za pot v svet Harryja Potterja ne potrebujete ne televizije ne kinodvorane, niti vozovnice za znameniti peron 9 in tri četrtine. Nemka Ilona Balon je namreč kar celo nadstropje domače hiše spremenila v čarovniško šolo, Bradavičarko. Čarovniške palice, skrivnostni kotički in vzdušje, kot bi stopili naravnost v priljubljeno čarovniško zgodbo.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.