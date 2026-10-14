Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

59-letna Nemka celo nadstropje domače hiše spremenila v Bradavičarko

Berlin, 14. 10. 2026 06.00 pred 9 urami 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Hiša kot Bradavičarka

Za pot v svet Harryja Potterja ne potrebujete ne televizije ne kinodvorane, niti vozovnice za znameniti peron 9 in tri četrtine. Nemka Ilona Balon je namreč kar celo nadstropje domače hiše spremenila v čarovniško šolo, Bradavičarko. Čarovniške palice, skrivnostni kotički in vzdušje, kot bi stopili naravnost v priljubljeno čarovniško zgodbo.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Harry Potter hiša Bradavičarka Ilona Balon
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Alenka Kesar ob hčerkinem uspehu: "Vsa družina je pokala od ponosa"
Med obema porodoma se je borila za življenje
Med obema porodoma se je borila za življenje
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Po 11 letih razkrila svojo največjo bolečino: "Vedela sem, da je nikoli ne bom držala v naročju"
Po 11 letih razkrila svojo največjo bolečino: "Vedela sem, da je nikoli ne bom držala v naročju"
zadovoljna
Portal
Zendaya razburila z gesto do prve dame: bi morala vstati?
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka preobrat, škorpijoni težko skrivajo svoja čustva
Dnevni horoskop: Vodnarje čaka preobrat, škorpijoni težko skrivajo svoja čustva
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Najboljše vaje za čvrsto zadnjico in močne noge
Najboljše vaje za čvrsto zadnjico in močne noge
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Hrvati prvi v Evropi? Razvili vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Ne prodajte je prehitro: tako lahko iz svoje elektrike iztržite več
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili v prednosti
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili v prednosti
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Električni avtomobili imajo nepričakovano težavo: potniki se pritožujejo nad nenavadnimi simptomi
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Spletna prevara ali rešitev za nakupe: Trend lažnih naročil
Spletna prevara ali rešitev za nakupe: Trend lažnih naročil
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
dominvrt
Portal
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Slovenska klasika malo drugače: tekmovalca MasterChefa navdušila z njoki, rahlimi kot oblački
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zabavljači
Zabavljači
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009