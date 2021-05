60-letni šimpanz Johnny – eden najstarejših predstavnikov svoje vrste

Spoznajte rekorderja med šimpanzi. Kljub častitljivi starosti je še vedno razigran, navihan in norčav. Šimpanz Johnny je dopolnil 60 let in je najstarejši predstavnik svoje vrste v Nemčiji, najverjetneje celo v Evropi, pravijo njegovi oskrbniki v živalskem vrtu v zvezni deželi Posarje. Kosmatinec je blažen med ženami, saj se mora za pozornost obiskovalcev boriti s kar štirimi samicami.