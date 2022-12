New York, 23.12.2022, 6:00 | Posodobljeno pred 13 minutami

Božiček se je že podal na najdaljšo pot v letu. Vprašanje pa je, če ve, da ima v New Yorku svojega dvojnika. In to uradnega, saj si je 64-letni Američan pred desetimi leti svoje ime tudi na papirju spremenil v Božička. Sicer belobradi Newyorčan kljub primernemu oblačilu pravemu Božičku ni čisto podoben, pravi pa, da je njegovo poslanstvo enako: osrečevati ljudi.