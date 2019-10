7,3 milijona litrov popitega piva, 129 volov in 29 telet

Obiskovalcev je bilo tako približno toliko kot lani, so bili pa očitno manj žejni, saj so na letošnjem festivalu spili 200.000 litrov piva manj kot lani. Ob pijači so od odprtja 21. septembra pa do danes pojedli skupno 129 volov in 29 telet.

"Tokratni Oktoberfest je bil miren s sproščenim in veselim občinstvom," je ob koncu festivala dejal njegov direktor Clemens Baumgaertner.

Njegovi izjavi pritrjuje policija, ki je sporočila, da so letos na festivalu zabeležili enoodstoten upad kaznivih dejanj glede na lani. Manj je bilo tudi težav, povezanih s prekomernim pitjem alkohola. Zdravniki so obravnavali 600 ljudi, ki so se zastrupili z alkoholom, kar je 120 manj kot lani.