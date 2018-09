7-letnica zapela himno in očarala Ibrahimovića

Na nogometno zelenico StubHud Centra je zakorakala popolnoma samozavestno in v nogometnem dresu kluba Galaxy brez kakršnekoli spremljave izvedla pevsko točko, za katero so številni dejali, da je bila ''ena najboljših izvedb državne himne vseh časov.'' Deklica ni osupnila zgolj zbranih nogometnih navdušencev, temveč je pritegnila tudi pozornost legendarnega Zlatana Ibrahimovića, s katerim se je kasneje fotografirala in delila objavo na svojem Twitterju. Da, mala Malea ima tudi svoj Twitter profil in pod fotografijo je zapisala: ''V veselje mi je bilo, Zlatan Ibrahimović. Želim ti vso srečo!''