74-letni Dušan Kovač je v 83 dneh preveslal kar 1800 kilometrov. V domačih Bakovcih je sedel v kanu in najprej po Muri, nato pa po Dravi in Donavi odveslal vse do Črnega morja. Hrano in pijačo je imel s seboj, tudi spal je v kanuju. Veslal pa je za dober namen – da bi obudil domačo panonsko kulturno dediščino: plavajoči mlin na Muri.