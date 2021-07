74-letnik in psička že 680-krat poletela z jadralnim padalom

Avstrija ima nova svetovna rekorderja. 74-letni avanturist in psička, ki obožuje višino, sta z jadralnim padalom skupaj poletela kar 680-krat. V zraku je vedno sproščena in nadvse uživa, je svojo kopilotko, pritlikavo šnavcerko, opisal upokojenec iz Koroške. V Guinnessovo knjigo rekordov se je skušal vpisati že s prejšnjo psičko, a mu ni uspelo. Zdaj pa so strastnega padalca le uslišali pri nemškem inštitutu za rekorde.