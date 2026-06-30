80 let bikink: Najprej so jih vzljubile hollywoodske zvezdnice, nato pa še svet

Prvi bikini je pred 80 leti v Parizu oblekla plesalka Micheline Bernardini , ki je bila edina dovolj pogumna manekenka, da jih je nadela. Največji šok pa ni bil revolucionarni model kopalk, temveč gola koža in izpostavljenost popka. Takratna družba je namreč verjela, da takšne vrste golota ne sodi v javnost. Mnoge države in upravniki javnih plaž so bili prepričani, da ženske z bikinkami kršijo pravila dostojnosti, zato so ta model kopalk prepovedali.

A njihova sporna narava ni zmotila Hollywooda, kjer je bikini našel svoje mesto, kar se vse do danes ni spremenilo. Francoska igralka Brigitte Bardot se je leta 1953 raje kot na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu sprehajala po plaži, kjer je obnorela fotografe s svojimi bikinkami s cvetličnim potiskom.

Leta 1962 so se ikonične kopalke preselile na filmska platna, ko je takratno Bondovo dekle Ursula Andress v njih blestelo v prvem delu franšize, nosili pa sta jih tudi Sue Lyon in Raquel Welch. In prav zahvaljujoč njim so bikinke postale obvezen del garderobne omare modno ozaveščenih žensk po vsem svetu.