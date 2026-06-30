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80 let bikink: Najprej so jih vzljubile hollywoodske zvezdnice, nato pa še svet

Pariz, 30. 06. 2026 14.54 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bikini

Ko je francoski modni oblikovalec Louis Réard 5. julija 1946 prvič svetu predstavil dvodelne kopalke, je le malo ljudi verjelo, da bo ta škandalozen kos oblačila postal modna uspešnica, ki bo zavladala svetu. Ko so bikinke osvojile hollywoodske zvezdnice, pa ni bilo več dvoma, da bodo glavna atrakcija zahodnjaških plaž.

Prvi bikini je pred 80 leti v Parizu oblekla plesalka Micheline Bernardini, ki je bila edina dovolj pogumna manekenka, da jih je nadela. Največji šok pa ni bil revolucionarni model kopalk, temveč gola koža in izpostavljenost popka. Takratna družba je namreč verjela, da takšne vrste golota ne sodi v javnost. Mnoge države in upravniki javnih plaž so bili prepričani, da ženske z bikinkami kršijo pravila dostojnosti, zato so ta model kopalk prepovedali.

Raquel Welch leta 1967.
Raquel Welch leta 1967.
FOTO: Profimedia

A njihova sporna narava ni zmotila Hollywooda, kjer je bikini našel svoje mesto, kar se vse do danes ni spremenilo. Francoska igralka Brigitte Bardot se je leta 1953 raje kot na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu sprehajala po plaži, kjer je obnorela fotografe s svojimi bikinkami s cvetličnim potiskom.

Leta 1962 so se ikonične kopalke preselile na filmska platna, ko je takratno Bondovo dekle Ursula Andress v njih blestelo v prvem delu franšize, nosili pa sta jih tudi Sue Lyon in Raquel Welch. In prav zahvaljujoč njim so bikinke postale obvezen del garderobne omare modno ozaveščenih žensk po vsem svetu.

Heidi Klum v novi kampanji pozira v kopalkah.
Heidi Klum v novi kampanji pozira v kopalkah.
FOTO: Profimedia

V 90. letih je ta dvodelni kos kopalk osvojil tudi luksuzno modo. Leta 1996 je modni oblikovalec Karl Lagerfeld oblikoval svojo različico za Chanel, leto pozneje pa je Tom Ford za modno hišo Gucci predstavil znamenite bikinke s tangicami.

Danes modni oblikovalci eksperimentirajo z različnimi, tudi okolju bolj prijaznimi materiali, izdelujejo jih iz blaga z zaščitnim faktorjem in oblikujejo še bolj ekstravagantne modele, kot so bili prejšnji. Bikinke so tako v 80 letih od prepovedanega kosa oblačila postale pomemben simbol poletne mode.

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KOMENTARJI1

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Fourty Six
30. 06. 2026 15.54
Vse lepo in prav, samo večina današnjih žensk potrebuje velikost X2 ali celo X3, proti tistim iz preteklosti.
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