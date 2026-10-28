Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Zanimivosti

9-letni Britanec Henry zbira denar za medvedovarne smetnjake na Kočevskem

Kočevje, 28. 10. 2026 17.59 pred 17 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lara Miklavčič
Henry

Iz Anglije pa prihaja prav posebna zgodba. 9-letni deček Henry si je med šolskimi počitnicami zadal resen izziv - s kolesarjenjem po Angliji zbira denar, s katerim bodo na Kočevskem kupili medvedovarne smetnjake. Med obiskom v Sloveniji je namreč pod okriljem Zavoda Kočevsko prvič uzrl rjavega medveda. To pa ga je tako navdušilo, da si je za dobro sobivanje medvedov in ljudi pri nas zastavil cilj: zbrati želi skoraj 600 evrov za posebne smetnjake.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
henry medved smetnjak
24ur.com Deček 'brezdomcu' podaril dolar, izkazalo se je, da je šlo za milijonarja
24ur.com Medved Felix, ki je bil 30 let v ujetništvu, dočakal svobodo
24ur.com Kila in pol odojka kar 60 evrov? 'Za ta denar bi ga kupil in spekel sam'
24ur.com 'Gospod Samo' za čelado Petra Prevca ponudil 30.000 evrov
24ur.com Med sprehajanjem psa pod Cerejem ga je presenetil medved
24ur.com V Franciji zahtevajo pogojni zapor za krvnika potomke slovenskih medvedov
Cekin.si Je princ Harry na svoj 40. rojstni dan res podedoval osem milijonov funtov?
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rainbow warrior
28. 10. 2026 20.36
Medvedi bodo tako ali tako prišli v vas iskat hrano če so lačni. Kje pa naj dobijo hrano, če krčimo njihov življenjski prostor? Naj jim raje namesto teh smetnjakov nekje sredi gozda nastavijo hrano in potem več ne bodo hodili v vas po hrano. Ampak nekaterim je očitno to namen, da medvedi hodijo v vas iskat hrano, da bodo v primeru če bodo koga napadli hitro odredili odstrel.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Na poroko sta namesto svatov povabila 100 otrok brez staršev
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Zakaj otrok skriva svoje ocene pred starši?
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Do 2. novembra lahko prijavite otroka na nepozabno nogometno doživetje
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
Redko govori o družini, zdaj pa je razkril svojo največjo željo za hčerki
zadovoljna
Portal
Z globokim dekoltejem je zasenčila vse ostale
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
Je Tamara noseča? Oboževalci so prepričani, da sta namignila na veselo novico
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
30-letni Slovenec z ženo uživa v Budimpešti
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
Z novo frizuro je neprepoznavna: postala je rjavolaska
vizita
Portal
Vas skrbi herpes? Nova dognanja o vplivu virusa na možganske celice
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Jesensko sadje kot vir vlaknin: naravna podpora prebavi
Med hujšanjem lahko pride do tega
Med hujšanjem lahko pride do tega
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
Mlada Evan Francis zaradi redke bolezni ne more urinirati
cekin
Portal
Mojstri odhajajo v pokoj, mladih pa ni od nikoder
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Kje je nakup živil najdražji? Slovenija med cenejšimi od Avstrije in Italije, a dražja od Hrvaške
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Je življenje na podeželju res cenejše kot v mestu?
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
Imajo visoko plačo, a so vseeno padli v to finančno past
moskisvet
Portal
Ona je imela 19, on 44 let: Njena mladost je bila zanj prednost
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Pozabite na Barcelono: to špansko mesto očara z arhitekturo in precej nižjimi cenami
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Tito Slovenko zapustil zaradi druge, a se je pozneje želel vrniti: Ni mu dala druge priložnosti
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
Zvezdnik upal na preobrat, a sodišče je odločilo: 30 let zapora ostaja
dominvrt
Portal
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Prenova predsobe: kako do modnega vhoda s pametnimi rešitvami
Tako iz ene trajnice dobite več novih
Tako iz ene trajnice dobite več novih
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
V teh primerih nagrobnik potrebuje kamnoseka
okusno
Portal
Starega kruha ne zavrzite: iz njega lahko pripravite tudi odlično kosilo
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
Teh znakov pri nakupu živil ne spreglejte
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
MasterChef mojstrovina: zelenjavna jed, ki jo boste želeli uvrstiti na svoj jedilnik
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
"Penicilin juha": star recept italijanskih non, ki poživlja telo v času prehladov
voyo
Portal
Zadnji udarec
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022