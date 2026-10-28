9-letni Britanec Henry zbira denar za medvedovarne smetnjake na Kočevskem

Iz Anglije pa prihaja prav posebna zgodba. 9-letni deček Henry si je med šolskimi počitnicami zadal resen izziv - s kolesarjenjem po Angliji zbira denar, s katerim bodo na Kočevskem kupili medvedovarne smetnjake. Med obiskom v Sloveniji je namreč pod okriljem Zavoda Kočevsko prvič uzrl rjavega medveda. To pa ga je tako navdušilo, da si je za dobro sobivanje medvedov in ljudi pri nas zastavil cilj: zbrati želi skoraj 600 evrov za posebne smetnjake.